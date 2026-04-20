Historiskt ledarbyte hos Apple: Tim Cook lämnar posten som vd

Efter 15 år vid makten lämnar Tim Cook vd-posten på Apple för att bli styrelseordförande. John Ternus tar över ledarskapet den 1 september.

I en historisk förändring för teknikjätten Apple har företaget idag offentliggjort att den mångårige vd:n Tim Cook kommer att lämna sin post efter 15 år vid rodret. Beskedet, som skickar eko genom hela den globala teknikindustrin, innebär att en era når sitt slut. Cook, som tog över efter Steve Jobs år 2011, har lett bolaget genom en period av enorm ekonomisk tillväxt och produktutveckling, där Apple har befäst sin position som ett av världens mest värdefulla bolag.

Den officiella övergången är planerad att äga rum den 1 september, vilket markerar startskottet för en ny fas i Apples historia. Tim Cook kommer dock inte att lämna företaget helt, utan han övergår till en ny roll som styrelseordförande, där han förväntas bidra med sin omfattande erfarenhet och strategiska insikt för att säkerställa en stabil övergång. Ersättaren är John Ternus, en veteran inom Apple som har varit en del av organisationen sedan 2001. Ternus har under de senaste fem åren innehaft rollen som chef för Apples hårdvaruutveckling och har varit hjärnan bakom flera av företagets mest framgångsrika produktlanseringar, inklusive den senaste generationen av Mac-datorer och iPad-serien. Hans gedigna tekniska bakgrund och djupa förståelse för företagets interna kultur gör honom till en naturlig efterträdare enligt styrelsen. I samband med att han tillträder som vd kommer han även att ta plats i styrelsen. Denna förändring innebär också att Arthur Levinson, som varit styrelseordförande i 15 år, kliver ner till en roll som vice styrelseordförande, även känd som lead independent director, vilket säkerställer kontinuitet i ledningsarbetet. I ett känslosamt uttalande reflekterade Tim Cook över sin tid som vd och uttryckte sin tacksamhet över de år han fått leda företaget. Han betonade att det har varit hans livs största privilegium att få förtroendet att leda en så extraordinär organisation. Cook lyfte särskilt fram det dedikerade teamet av ingenjörer, innovatörer och kreativa medarbetare som genom sin orubbliga hängivenhet har skapat några av världens mest uppskattade produkter. För investerare och kunder innebär detta skifte en balans mellan förnyelse och bevarande av Apples kärnvärden. John Ternus står nu inför utmaningen att leda företaget in i framtiden, med fokus på den ständiga utvecklingen av hårdvara och mjukvara i en bransch som präglas av snabb teknisk progression och hård konkurrens. Analytiker förutspår att Apple under Ternus ledarskap kommer att fortsätta sin satsning på innovationer inom både befintliga och nya kategorier, samtidigt som arvet från Cooks era hålls vid liv





