Historiskt smycke värt miljoner stulet i avancerad bedrägerihärva i Stockholm

En kvinna i Stockholm har blivit bestulen på smycken värda tiotals miljoner kronor, däribland ett unikt Napoleonsmycke, efter att bedragare använt sig av det så kallade hyrbilstricket.

En förmögen kvinna bosatt i centrala Stockholm har utsatts för ett omfattande och chockerande bedrägeri som resulterat i förlusten av smycken till ett mångmiljonvärde. Bland de stulna föremålen finns ett unikt och historiskt värdefullt så kallat Napoleonsmycke , vars marknadsvärde uppskattas till tiotals miljoner kronor. Händelsen inträffade i kvinnans hem, där hon blev uppsökt av en eller flera förövare som under falska förespeglingar lyckades komma över de exklusiva ägodelarna.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet på grund av smyckets extrema värde och den sofistikerade metod som användes för att vilseleda offret. Enligt uppgifter från poliskällor har bedragarna använt sig av en metod som internt benämns som hyrbilstricket. Denna metod bygger på avancerad social manipulation där gärningspersonerna kontaktar offret och påstår att en bil har hyrts i offrets namn, vilket antyder att ett identitetsstöldsförsök har ägt rum. För att öka trovärdigheten låtsas bedragarna koppla vidare samtalet till antingen bankens säkerhetsavdelning eller polisen. Under förespegling av att de ska hjälpa offret att säkra sina tillgångar mot kommande stölder eller bedrägerier, lyckas de övertala den drabbade att lämna ifrån sig värdesaker som guld och smycken. I detta specifika fall dök en person upp fysiskt vid kvinnans bostad för att genomföra den påstådda säkringen, varpå föremålen överlämnades och bedragarna försvann från platsen med bytet. Polisen ser allvarligt på händelsen och utreder ärendet som grovt bedrägeri. Det har framkommit att denna typ av brottslighet blivit allt vanligare under den senaste tiden, där gärningspersoner systematiskt väljer ut främst äldre personer som måltavlor. Ofta inser offren först i efterhand, när den initiala chocken lagt sig och den utlovade hjälpen uteblivit, att de har blivit utsatta för en brottslig handling. Trots att polisen har inlett en intensiv förundersökning finns i nuläget inga misstänkta frihetsberövade. Robert Sennerdal från polisen bekräftar att arbetet pågår men betonar att förundersökningssekretess råder, vilket gör att informationen är begränsad. Utredningsledaren har avböjt att kommentera detaljerna kring brottet i dagsläget, vilket innebär att jakten på gärningspersonerna och det historiska smycket fortsätter utan offentliga framsteg för stunden





