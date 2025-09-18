Hitta Hopp ochVinster Runt Stureplan

Nyheter från Stockholms finansvärld: IPO-berättelser, hype kring Klarna, och spekulationer om privata affärer.

Efter Klarna s notering i USA har svenska bolag flockats kring börsen. Från Apotea-konkurrenten Meds till en vinterspecialist och en guldhandlare. Medan höstlöven faller runt Stureplan likt börskursen i Neonode, diskuteras Batljan, sommarens golfrundor och risken med privata affärer . Livet runt Stureplan börjar långsamt ta fart igen. Grundare kraschar kurser, det spekuleras om uppköp i spelbranschen och investerarrörelsen lyfter Nelly.

Plejd fastnar på rälsen medan Verisure tuffar på mot notering. Någon startar hemlig hedgefond och en annan vill serieförvärva. Vissa ser till att Swedbank Robur har lämnat Alfa Laval för Novo Nordisk. Frågan är om draget ska tolkas som förtroendeingivande eller inte. En diskret lunch med partners och en helikopter över Stockholms innerstad kan vara mer synliga tecken på toppen. Det är sommarkyligt runt Stureplan, men smids ändå är heta järn överallt. IPO-planer hos Creades och sälj-exits hos EQT. Vars grundare förresten charterade en stolpe av ledande finansfolk från Stockholm till Grekland. Neo4J, Klarna, Verisure, Noba, Tradera - listan på IPO-kandidater kan göras lång. I väntan på nya bolag i publik miljö kan det i Stockholm kära vara..





