Hizbollah-drönare skadar IDF-soldater i Libanon trots USA-Iran fredsavtal

En drönare från Hizbollah exploderade i södra Libanon och skadade fyra IDF-soldater. Attackerna sker samtidigt som USA och Iran är på väg att underteckna ett samförståndsavtal som inkluderar vapenvila på alla fronter. President Trump förnekar att USA ska betala 300 miljarder dollar för Irans återuppbyggnad. Irans militär varnar för hårt svar om Israel fortsätter attacker. Oljepriserna faller i förväntan på fred.

En drönare från Hizbollah exploderade i södra Libanon och skadade fyra IDF -soldater, enligt rapporter. Attackerna inträffar trots att ett samförståndsavtal mellan USA och Iran innehåller bestämmelser om att kriget ska upphöra på alla fronter, inklusive Libanon .

Enligt ett utkast till avtal som delvis baseras på iranska medier, ska en avsiktsförklaring som undertecknas på fredagen inbegripa att USA bidrar med 300 miljarder dollar till en fond för att återuppbygga Iran. DennaPotentiala finansiering har kritiserats av både republikaner och demokrater i USA. På G7-mötet i Frankrike förnekade Donald Trump att en sådan fond skulle vara en del av avtalet och uttryckte att USA inte kommer att investera några medel.

Trump förklarade att det rör sig om en avsiktsförklaring som inte är slutgiltig, och att han kommer att återgå till military action om han inte gillar villkoren. Kanadas premiärminister Mark Carney bedömde att villkoren i överenskommelsen överstiger förväntningarna och kallade det för en "game changer", men betonade att vissa villkor måste uppfyllas för att avtalet ska bli definitivt. Tre iranska oljetankare har passerat Persiska viken efter blockering av amerikanska flottan, enligt maritima underrättelseföretaget Tankertrackers.

USA:s vicepresident JD Vance sade att innehållet i ramavtalet ännu inte är offentligt på grund av känsliga diplomatiska frågor som involverar Pakistan och Qatar. Irans militära ledning varnade för ett hårt svar om Israel inte stoppar sina attacker mot Libanon. Det är oklart om avtalet mellan USA och Iran behandlar situationen i Libanon. Påven underströk vikten av dialog framför krigsföring.

Irans utrikesminister uppgav att förhandlingar kommer att inledas samma dag som ramavtalet, som innebär en 60 dagars vapenvila, undertecknas. Det slutgiltiga avtalet ska innehålla bestämmelser om kärnteknik och sanktioner, enligt Abbas Araghchi. Ebrahim Azizi, ordförande för det iranska parlamentets nationella säkerhetskommitté, skrev på X att USA måste avsluta kriget mellan Israel och Libanon för att upprätthålla fredsuppgörelsen. Sanktioner mot Irans oljeexport ska delvis hävas enligt Wall Street Journal.

Israel har förklarat att de kommer att behålla styrkor i södra Libanon och svara på Hizbollah-attacker. Oljepriserna på Nordsjön föll under 80 dollar per fat förra gången på tre månader på grund förväntningar om ett långsiktigt fredsavtal mellan USA och Iran och återuppta transporter genom Hormuzsundet. Amerikansk WTI-olja föll med 4,5 procent till 77,1 dollar per fat





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