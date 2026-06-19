Hizbollah-Israel vapenläge - Iran kritiserar Israels attacker på Libanon och förhandlingar med USA skjuts på

Hizbollah och Israel har enligt källor kommit överens om en vapenläge medan Iran attacker mot Libanon och förseningar i USA-Iran förhandlingar. Artikel covering vapenlägesavtalet, Irans reaktion, blockaden i Hormuzsundet och Norge förslag mot bosättningar.

Hizbollah och Israel har enligt högt uppsatta källor i USA kommit överens om en vapenvila. Två källor från Hizbollah har bekräftat detta för Reuters. Samtidigt riktar Iran skarp kritik mot Israel s senaste attacker mot Libanon och varnar för att dessa kan få allvarliga följder för freden och säkerhet en i regionen.

I ett uttalande understryker det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei att ett stopp för striderna i Libanon är en central del av det avtal som nyligen slutits mellan Iran och USA. Iran uttrycker beredskap att vidta åtgärder för att skydda sin och sina allierades säkerhet. Mellan 600 fartyg har legat för ankor i Hormuzsundet sedan februari efter USA:s blockad. Efter det nyligen annonserade avtalet mellan Iran och USA förväntas trafiken åter komma igång, men det kan ta tid.

Enligt den oberoende branschorganisationen Intertanko finns cirka 80 minor utlagda i mitten av sundet som måste röjas bort innan den normala sjöfarten kan återupptas. Sjöfartsdirektör Phil Belcher vid Intertanko förklarar att huvudrutinen som går genom mitten av Hormuzsundet är avstängd och farlig. Flera stora medier som CNN och Financial Times rapporterar att Israels förnyade flyganfall mot Libanon var anledningen till att fredagens planerade fredssamtal mellan USA och Iran i Schweiz ställdes in.

Israels säkerhetsminister har uttryckt extremt hårda yttranden: Hela Libanon måste brinna. Minst 25 personer har dödats i Israels anfall mot Libanon enligt libanesiska L'Orient-Le Jour. Israels militär hävdar att attackerna riktats mot cirka 80 mål i södra och östra Libanon som svar på Hizbollahs upprepade kränkningar av det påstådda vapnavilet. Hizbollah beskrev i sin tur intensiva sammandrabbningar.

Även fyra israeliska soldater sägs ha dödats, vilket lett till rasande reaktioner från israeliska ministrar. Antalet fartyg som försöker navigera Hormuzsundet har ökat kraftigt och är mer än fem gånger den genomsnittliga dagliga nivån under de första tio dagarna i juni enligt sjötrafikspårningsföretaget AXS Marine. Siffran onsdagen var den högsta sedan mitten april då sundet tillfälligt öppnades. Den norska regeringen har lagt fram förslag om att införa förbud mot all handel från israeliska bosättningar på Västbanken och i Gaza.

Utrikesminister Espen Barth Eide säger att förslaget går längre än andra europeiska länder och värnar om ett viktigt budskap. Han pekar på att situationen på Västbanken är allvarlig med dagliga attacker från våldsamma bosättare mot palestinier och deras mark. Lagförslaget riktar sig mot export och import från de ockuperade områdena samt tjänster och gäller hela det ockuperade Palestina: Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza.

Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot har under fredagen uppmanat Israel att upphöra med sina fientligheter i Libanon och bad USA att sätta press på Israel enligt Reuters. I sina uttalanden i den franska radiokanalen Franceinfo underströk Barrot att Israel måste sluta attackerna. USA:s vicepresident JD Vance skjötte ut sin planerade resa till Schweiz där han skulle ha diskuterat nästa steg i förhandlingarna mellan USA och Iran.

Vita huset meddelade att logistiken kring förhandlingarna aldrig var enkel eller förutsägbar och att vicepresidenten inte kommer att resa natten mot midsommarafton. Tidigare hade Vance meddelat att USA lyft sin blockad mot iranska hamnar kring Hormuzsundet efter att parterna enats om ett samförståndsavtal. USA och Iran planerar uppföljande förhandlingar i Schweiz. USA:s sändebud till Mellanöstern, Steve Witkoff, uttryckte att Iran går med på att tillåta inspektioner av sina kärnanläggningar som en del av framtida överenskommelser





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