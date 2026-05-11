HK Malmö omflyttar till Malmö arena inför SM-final

Efter tre raka vinster över Älvsjö säkrade HK Malmö en plats i årets handbollsmässan i Malmö. Det blev först sedan IFK Kristianstad hade slagit ut Alingsås som arenakrocken blev en realitet. För att acklimatisera sig planerar klubben att ha handbollsgolv i Malmö arena redan på lördag och genomföra träningar på plats.

Hade Alingsås vunnit, hade matchordningen blivit en annan, och HK Malmö hade haft hemmaplansfördel. Gymnastiktävlingen hade hamnat när HK Malmö hade haft bortamatch. Istället vände Kristianstad och krocken var en realitet. För två månader sedan upptäckte klubben att gymnastiktävlingen var inbokat.

Det togs emot med besvikelse att förlora den trygga hemmaplansfördelen när laget tagit sig till SM-final. Men i början av motgången har klubben ställt om, nu siktar de på att vända utmaningen till en möjlighet och skapa en minnesvärd upplevelse. Förra gången var Malmö arena värd för SM-finaler, och att flyta till den större arenan innebär en större publik och fler supportrar från motståndarlaget. Samtidigt innebär det också en högre kostnadsökning.

För att acklimatisera sig planerar klubben att ha handbollsgolv i Malmö arena redan på lördag och genomföra träningar på plats. Förutsättningen är en framgångsrik SM-match i den nya arenan, något som HK Malmö gärna vill fortsätta med. Flera matcher är bokat, bland annat en hemmamatch mot Kristianstad den 23 maj och en potentiell fjärde match i finalserien den 29 maj





