Hockeyallsvenskan slopar silvermedaljer efter interna beslut

Hockeyallsvenskan har valt att sluta dela ut silvermedaljer till förlorarna i finalspelet. Beslutet fattades efter indikationer om att spelare och klubbar upplever medaljerna som betydelselösa i stundens allvar.

Hockeyallsvenskan tar nu ett kontroversiellt beslut som förändrar hur ligans prisceremonier kommer att se ut framöver. Från och med nu slopas utdelningen av silvermedaljer till det lag som förlorar finalspelet. Beslutet grundar sig i en upplevelse av att medaljerna inte längre uppskattas av spelarna eller klubbarna, utan snarare ses som en påminnelse om en förlust i ett av säsongens viktigaste skeden.

Sportchefen Erik Ryman är den som har kommunicerat förändringen och betonar att det handlar om att respektera lagens inställning till att förlora en finalserie. Diskussionen har pågått under en längre tid, särskilt efter att flera profiler inom ligan öppet uttryckt missnöje med att behöva ta emot en silvermedalj direkt efter en tung förlust. Bland annat minns många hur Johan Garpenlöv, under sin tid som tränare för Djurgården efter förlusten mot Modo 2023, gav uttryck för den frustration och tomhet som många spelare känner i det ögonblicket. Att tvingas stå kvar på isen för en ceremoni när känslorna av besvikelse är som störst har upplevts som en onödig belastning för idrottarna. Ryman förklarar att ligan har vägt för- och nackdelar mot varandra men kommit fram till att det interna beslutet att ta bort medaljerna är det mest rimliga för att hantera den mentala aspekten av finalförlusten. Han poängterar dock att detta är en personlig reflektion från hans sida och att han personligen tror att en silvermedalj kan vara något att vara stolt över om man ser tillbaka på den tio år senare, men att verkligheten här och nu kräver en annan hantering. Rent praktiskt innebär förändringen att ceremonin efter att den sista matchen är spelad blir mer avskalad och fokuserad. Domarna kommer fortfarande att tilldelas sina medaljer som ett erkännande för deras insats under säsongen och finalserien, och det vinnande laget kommer givetvis att få ta emot sina guldmedaljer och fira sin seger precis som tidigare. Den stora skillnaden är att det förlorande laget efter att ha tackat motståndarna för matchen helt enkelt lämnar isen utan att genomgå en ceremoniell prisutdelning. Ryman betonar att det inte ligger något dramatiskt bakom förändringen utan att det snarare är en anpassning till hur sportkulturen och deltagarnas egna önskemål ser ut. Genom att ta bort silvermedaljerna hoppas man kunna låta vinnarna få sitt utrymme att fira i fred, samtidigt som förlorarna slipper den påtvingade proceduren som för många upplevts som en negativ upplevelse i en redan tung stund. Ligan fortsätter därmed sin utveckling där man lyssnar på de aktiva för att skapa ett klimat som känns relevant och äkta för alla inblandade parter





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

