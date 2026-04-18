Höga skatter skrämmer bort företag och tillväxt – Sverige har lärt sig den hårda vägen

Flera länder och delstater har höjt skatterna i hopp om ökade intäkter, men effekten har istället blivit motsatt. Företagare och förmögna individer flyttar till länder med mer gynnsamma skattemiljöer, vilket leder till minskade skatteintäkter och hämmad tillväxt. Historiska svenska exempel visar att denna strategi slår tillbaka.

Att höja skatterna på individer och företag i hopp om ökade statsfinansiella intäkter är en strategi som lockar många politiker, särskilt på vänsterkanten. Denna strategi kan dock vara djupt olönsam för de stater som väljer att genomföra den, en lärdom som Sverige har dragit vid flera tillfällen med smärtsamma konsekvenser.

Exempel från Norge, England och Kalifornien visar tydligt hur höga skatter kan driva bort företag och entreprenörer till andra jurisdiktioner, vilket i slutändan underminerar den framtida ekonomiska tillväxten. Att välja kortsiktig utjämning på bekostnad av långsiktig tillväxt är en strategi som inte bygger ett starkare land. Ett tydligt exempel är Norge, där Kjell Inge Røkke och Ingvar Kamprad med sitt företag Ikea, har valt att lämna landet på grund av de höga skatterna. Norge har nyligen infört en kraftigt höjd förmögenhetsskatt, höjt utdelningsskatten till 38 procent och dessutom infört en exitskatt. Dessa åtgärder har lett till att 111 miljarder dollar i nettoinkomst lämnat delstaten, där en procent av skattebetalarna traditionellt står för 40 procent av inkomstskatten. Även stora företag som JP Morgan, McKinsey, Goldman Sachs och Blackrock har antingen flyttat eller väljer att expandera i andra delstater. Kalifornien har också infört de högsta delstatliga inkomstskatterna i USA, vilket, även om det inte omedelbart leder till försvunna bolagsskatteintäkter då skatt betalas där verksamheten bedrivs, är en tydlig signal om att framtida tillväxt sannolikt kommer att ske i andra delstater. Detta illustrerar tydligt Laffer-kurvan, som visar att totala skatteintäkter kan minska när beskattningsnivån överstiger en viss punkt. Individer och företag är generellt villiga att betala rimliga skatter där de verkar, men om ett land redan är ett högskatteland finns en påtaglig risk att man passerar en kritisk gräns. Även England har sett konsekvenserna av skattepolitiska förändringar. Genom att ta bort de så kallade non-dom-reglerna, som tidigare innebar att utlänningar endast beskattades på tillgångar inom Storbritannien, har landet nu infört 40 procents arvsskatt även för dessa individer. Detta har resulterat i en utflyttning av uppskattningsvis 25 000 till 30 000 förmögna personer, vilket redan från början innebär en negativ nettoeffekt ur ett skatteperspektiv. Det är oroande att se hur politiker fortsätter att upprepa misstag som tidigare visat sig vara kostsamma. Medan det alltid kommer att finnas politiker och tankesmedjor som föredrar att öka beskattningen av de rika framför att omprioritera i statsbudgeten, är det viktigt att komma ihåg de långsiktiga konsekvenserna. Historiska svenska exempel, som när företagare flyttade till Schweiz för att undkomma det som kallades drakoniska svenska skatter, har lett till hundratals miljarder i förlorade skatteintäkter. Detta är en väsentlig faktor utöver det direkta skattebortfallet: en utflyttning leder garanterat till lägre tillväxt. När företagare och investerare lämnar ett land, följer investeringar, energi och i förlängningen företag med dem. Missuppfattningen att ekonomin är ett nollsummespel, där en vinst för en part innebär en förlust för en annan, stämmer inte. Ett land med stark tillväxt skapar resurser som gynnar alla. Trots att Sverige har ett antal mycket rika invånare, är landet mer jämlikt än de flesta andra länder, och över tid har alla fått det bättre, om än i olika utsträckning. Det som verkligen avgör ett lands välstånd är inte hur rika de rikaste är, utan hur fattiga de fattigaste är, och i detta avseende ligger Sverige väl till jämfört med många andra länder i världen





