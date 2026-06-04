Högerextremist Nick Alinias deltagande i SVT-program väcker oro bland anställda

Högerextremisten Nick Alinias medverkan i SVTs program IFS har utlöst oro och frustration bland personalen. Huvudskyddsombudet Niko Ago berättar att kollegor ifrågasätter hur en person med Alinias kriminala historia kan tillåtas attDelta i en SVT-sändning. Alinia är känd för sina angrepp på politiker och journalister och var åtal 2024 tillsammans med nazister från våldsgruppen Aktivklubb.

Niko Ago , huvudskyddsombud på SVT , har själv erfarenhet av att bli utsatt för dödshot av högerextremister i rollen som grävande journalist i Grekland. Arkivbild. Högerextremisten Nick Alinia s deltagande i programmet IFS har väckt oro och ilska bland anställda på SVT .

Det uppger huvudskyddsombudet Niko Ago. - Det är medarbetare som undrar varför vi gör det här, som vet vem han är och som undrar hur SVT kan släppa in en sådan person, säger han. Genom filmer där han söker upp och verbalt angriper politiker, journalister och andra meningsmotståndare har Nick Alinia blivit ett välkänt namn i den högerextrema nätmiljön.

Vid prideparaden 2024 dök han upp tillsammans med parhästen Christian Peterson och fem nazister från våldsgrupperingen Aktivklubb, vilket vittnesmål och poliskällor bekräftat förinnan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll





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