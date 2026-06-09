Högerextremisten Nick Alinia medverkar i SVT:s Invandrare för svenskar

Nick Alinia, en högerextremist, medverkar i SVT:s kommande satsning Invandrare för svenskar. Han har gjort sig känd för sina kontroversiella åsikter och har kopplingar till nazistpartier. I ett klipp från inspelningen som han själv publicerat på sociala medier gör han en handgest som refererar till vit makt-rörelsen.

Nick Alinia , en högerextremist, medverkar i SVT :s kommande satsning Invandrare för svenskar. Han har gjort sig känd för sina kontroversiella åsikter och har kopplingar till nazistpartier.

I ett klipp från inspelningen som han själv publicerat på sociala medier gör han en handgest som refererar till vit makt-rörelsen. Symbolen används som en hundvissla och tolkas som en referens till ‘White Power’. SVT har medgett att de inte granskade Alinias bakgrund innan de bokade honom för programmet. En av programledarna, Helena Olsson, har sagt att hon inte känt till att Alinia bokats och att hon inte är inblandad i varje gäst eller varje produktion.

Andra programledare, Amie Bramme Sey och Julia Frändfors, har också hoppat av efter att de hörde om Alinias medverkan. Många har ifrågasatt SVT:s beslut att låta en aktivist som ”gör vit makt-tecken” i inspelningsstudion få utrymme i media utan att granskas. Nick Alinia har själv noterat att hans medverkan i programmet är anmärkningsvärt och att han väntar på att ”logen ska stormas”. Han har också sagt att han “kollar efter falluckor”.

Alinias samröre med aktörer som har kopplingar till nazistpartier, däribland Nordiska motståndsrörelsen (NMR), har varit ett problem för många. Han har gjort sig ett namn som aktivist på nätet, där han ofta konfronterar och verbalt angriper meningsmotståndare. Bland annat har han kallat den förra statsministern Stefan Löfven för landsförrädare och hotat journalister. Under prideparaden i Stockholm 2024 dök Nick Alinia upp tillsammans med parhästen Christian Peterson och fem nazister från våldsgrupperingen Aktivklubb, enligt vittnen och källor inom polisen.

Det har Dagens ETC kunnat visa en tidigare bild av Carl Lundström, en finansman som bland annat finansierade det högerextrema partiet Nationaldemokraterna. På hans begravning kom flera högt uppsatta nazister. Det är viktigt att notera att OK-tecknet, som Alinia använde, är en handgest som vanligtvis används för att signalera att något är bra, okej eller korrekt. Dock har den under 2010-talet börjat användas i högerextrema kretsar som en kodad symbol för “White Power”.

Detta har förekommit i sammanhang kopplade till högerextremism och vit makt-rörelsen, bland annat hos terroristen bakom attentatet i Christchurch på Nya Zeeland, vit makt-ledare och andra högerextrema aktörer. Samtidigt används den fortfarande i stor utsträckning som ett vanligt OK-tecken utan någon politisk innebörd. Det är viktigt att vara medveten om att detta tecken kan ha olika innebörder beroende på sammanhanget





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