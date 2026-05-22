Kataraktoperationer är vanliga företeelser i Sverige med en pasientskap med försämrad syn efter operationen, trots att det idag finns alternativa linser att välja på. Nya alternativ gör att det är mer lönsamt och meningsfullt att göra en självständig bedömning om linsens påverkan på synen. Men idag får inte alla patienter möjligheten att välja alternativa linser till standardlinserna, mycket på grund av att det saknas tilläggsbetalning, något som vården har ett ansvar att informera om. De som vill kan vänta på Galaxy by Rayner som lanserades år 2024 och kan ge ett mer sammanhängande fokus. Men trots det snabba framträttandet på marknaden så finns det många patienter som fortfarande är övertygade om att standardlinserna ger en bra syn som är värd den möjlighet. Hur pass rättigheter och felaktiga dessa antaganden är är en sak som vi alla bör förvissa oss om.

Varje år görs omkring 180 000 kataraktoperationer i Sverige, en ingrepp som går snabbt men med en baksida: försämrad syn, trots att det i dag finns andra linsalternativ.

Ett vanligt alternativ inom vården idag är standardlinser med ett fokusdjup. Men på bekostnad av klarhet måste alla patienter välja mellan nära eller långt håll. Standardlinserna som erbjuds idag har bara ett fokusdjup och de allra flesta patienter väljer då att kunna se på långt håll. Det innebär att alla som väljer standardlinserna kommer behöva glasögon.

För vissa patienter kan den kraftigt försämrade synen på nära håll vara en överraskning, och många är inte beredda på att synen påverkas i så stor utsträckning. Utifrån en rapport från en expert nämnde Daniel Preisler, klinisk expert och ägare av Prixler Instrument, att utvecklingen inom linsmekaniken har gått snabbt de senaste åren och att de nya alternativen erbjuder ett bredare och mer sammanhängande fokus.

I dag finns standardlinser, men i framtiden förväntas Galaxy by Rayner, en lins utvecklad med AI-teknik, ge ett kontinuerligt fokus från nära till långt håll. Det betyder att man inte behöver välja mellan nära och långt håll. Men trots det snabba framträttandet på marknaden, är det många patienter som inte får möjligheten av att välja mellan standardlinser och Galaxy. Enligt Daniel, beror det till stor del på att alla regioner inte erbjuder tilläggsbetalning för alternativ linser.

Naga Kraft, ingenjör och ägare av Prixler Instrument, säger att pasientskapet bör tänka över sin syn och linsupplevelse noggrant, men också att det är ett beslut som man inte ska ta lättvindigt. Han även tipsade alla patienter att ta reda på vilka möjligheter de har där de bor och diskutera sina behov med sin kirurg





