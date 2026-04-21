Högsta domstolen friar Birgitte Bonnesen från anklagelser om svindleri

Högsta domstolen har friat Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen i målet om grovt svindleri. Domen väcker debatt om börs-vd:ars ansvar vid intervjuer.

Högsta domstolen har nu meddelat en historisk friande dom för Swedbank s tidigare vd Birgitte Bonnesen , vilket innebär ett totalt avsteg från hovrättens tidigare fällande dom om grovt svindleri. Ärendet, som rört uttalanden i samband med en delårsrapport hösten 2018 angående kopplingar till Danske Banks verksamhet i Estland, har nu nått sitt slutgiltiga avgörande. Hovrätten dömde henne ursprungligen till ett år och tre månaders fängelse, men Högsta domstolen landar i en helt annan bedömning.

Domstolen betonar att uttalandena som Bonnesen gjorde under intervjuer med SvD och TT skedde i en kontext där frågorna var av granskande karaktär. HD menar att en vd i en pressad intervjusituation inte kan hållas ansvarig på samma sätt som för ett formellt pressmeddelande. Det saknas enligt domstolen bevis för att syftet med intervjuerna var att sprida vilseledande information i syfte att påverka marknadens bedömning av bankens ekonomiska ställning. Försvarsadvokaten Per E Samuelson uttrycker stor lättnad över utgången och menar att rättsläget nu äntligen har klargjorts på ett korrekt sätt. Han förmedlar att Birgitte Bonnesen känner en enorm lättnad över att rättsprocessen som pågått under flera år nu har avslutats med en friande dom. Samtidigt råder det delade meningar i det juridiska och ekonomiska landskapet. Sverre Linton, chefsjurist på Aktiespararna, uttrycker en viss förvåning över domslutet och varnar för konsekvenserna. Han befarar att domen kan skapa ett prejudikat som gör det betydligt svårare att hålla börs-vd:ar ansvariga för uttalanden i media framöver. Enligt Linton riskerar domen att öppna upp för ett slappare förhållningssätt till sanningen hos ledningspersoner, då det krävs minutiös förberedelse för att en fällande dom ska kunna nås i liknande framtida fall. Frågan om var gränsen går för en börs-vd:s ansvar vid mediekontakter är nu föremål för en intensiv debatt. Kritiker menar att det är problematiskt om det blir i princip straffritt att uttala sig svepande eller vilseledande så länge det sker i en intervjusituation. Å andra sidan betonar juridiska experter vikten av att en vd ska kunna svara på frågor utan att varje ord vägs på guldvåg under hot om fängelsestraff. Denna dom markerar en tydlig gränsdragning som kommer att påverka framtida rättspraxis gällande informationsgivning på aktiemarknaden. Medan Swedbank-affären i sig börjar närma sig en avslutning, fortsätter diskussionen om transparens och ansvar i näringslivets toppskikt att vara högst aktuell. Det är tydligt att balansen mellan journalistisk frihet och marknadens behov av korrekt information är en komplex fråga som Högsta domstolen nu har tagit ett betydande steg i att definiera





Swedbank Birgitte Bonnesen Högsta Domstolen Svindleri Aktiemarknad

