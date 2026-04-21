Högsta domstolen friar Birgitte Bonnesen – tidigare Swedbank-vd slipper fängelse

Efter en långdragen rättstvist har Högsta domstolen valt att helt frikänna Swedbanks förra vd Birgitte Bonnesen från anklagelser om grovt svindleri, med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagar och journalisters ansvar.

Swedbank s tidigare verkställande direktör, Birgitte Bonnesen , har genom en uppmärksammad dom i Högsta domstolen blivit helt frikänd från anklagelserna om grovt svindleri . Detta markerar en slutpunkt på en mångårig rättslig process som har följts noga av både finansmarknaden och juridiska experter. Tidigare hade Svea hovrätt fällt Bonnesen till ett år och tre månaders fängelse, en dom som nu alltså undanröjs i sin helhet.

Beslutet från landets högsta rättsliga instans grundar sig främst i en analys av de yttrandefrihetsrättsliga aspekterna kopplade till de intervjuer Bonnesen gav under 2018, vilka rörde bankens arbete mot penningtvätt i Estland. I sin dom betonar Högsta domstolen att de uttalanden som Birgitte Bonnesen gjorde under intervjusituationerna inte kan betraktas som brottsliga i lagens mening. Domstolen resonerar kring att svaren lämnades som en del av en sedvanlig journalistisk process där hon besvarade frågor från media. Enligt HD har det inte framkommit bevis för att hennes avsikt var att sprida vilseledande uppgifter i syfte att manipulera marknadens syn på bankens ekonomiska ställning. Istället lyfter domstolen fram att dessa samtal faller inom ramen för de intressen som de svenska yttrandefrihetsgrundlagarna är utformade för att skydda. Detta innebär att hon genom meddelarfriheten har rätt att uttala sig på det sätt hon gjorde utan att ställas till svars för att informationen senare kan ha bedömts som felaktig eller ofullständig. Advokat Per E Samuelsson, som har företrätt Bonnesen genom rättsprocessen, uttrycker stor lättnad över domen och betonar att hans klient nu äntligen fått upprättelse efter flera år av juridisk ovisshet och personlig belastning. Samuelsson menar vidare att domen får en betydande principiell verkan för framtida mediehantering. Genom att tydliggöra att ansvaret för den publicerade informationen ligger hos journalisten och den ansvariga utgivaren snarare än hos den som intervjuas, skapas en ny praxis. Det innebär att den som ställer upp i en intervju inte kan hållas straffrättsligt ansvarig för hur budskapet slutligen presenteras i media, även om budskapet i sig skulle uppfattas som vilseledande. Detta ses som en viktig markering för hur samverkan mellan företagsledare och pressen ska fungera framöver, och domen sätter en tydlig gräns för det straffrättsliga ansvaret vid kommunikation i mediala sammanhang





Birgitte Bonnesen Swedbank Högsta Domstolen Grovt Svindleri Yttrandefrihet

