Högsta domstolen frikänner Birgitte Bonnesen – vänder hovrättens dom

Högsta domstolen meddelar att Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen frikänns från anklagelserna om grovt svindleri, med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagarna.

I ett juridiskt avgörande som kommer att få långtgående konsekvenser för svensk rättspraxis har Högsta domstolen nu meddelat sin slutgiltiga dom gällande den tidigare Swedbank -vd:n Birgitte Bonnesen . Fallet, som under flera år har varit föremål för omfattande medial och juridisk uppmärksamhet, rör anklagelser om grovt svindleri kopplat till uttalanden som gjordes i samband med bankens kvartalsrapport hösten 2018.

Högsta domstolen väljer nu att gå emot hovrättens tidigare fällande dom och frikänner därmed Bonnesen helt från samtliga anklagelser. Domstolen har i sin motivering lagt stor vikt vid yttrandefrihetsgrundlagarnas roll i det offentliga samtalet och hur dessa skyddar kommunikation som sker inom ramen för journalistisk verksamhet. Bakgrunden till det uppmärksammade målet är de intervjuer som Birgitte Bonnesen gav till Svenska Dagbladet och nyhetsbyrån TT den 23 oktober 2018. Åklagarsidan hävdade att Bonnesen i dessa intervjuer lämnat vilseledande uppgifter om bankens arbete mot penningtvätt, vilket i sin tur påverkade förtroendet för banken och dess aktiekurs negativt. Medan tingsrätten initialt valde att frikänna henne, vände hovrätten på steken och dömde henne till ett år och tre månaders fängelse för grovt svindleri. Högsta domstolen gör nu en fundamental omprövning av den juridiska bedömningen. Enligt HD:s resonemang är det avgörande att intervjuerna skedde i ett journalistiskt sammanhang. Eftersom uttalandena omfattas av meddelarfriheten, kan de inte ligga till grund för en fällande dom gällande svindleri, oavsett om informationen i efterhand har kunnat ifrågasättas. Beslutet från Högsta domstolen innebär att Birgitte Bonnesen befrias från alla straffrättsliga påföljder, inklusive skyldigheten att betala avgifter till brottsofferfonden. Denna dom markerar ett viktigt vägskäl i hur företagsledare och företrädare för näringslivet kan kommunicera i media. Genom att tydliggöra gränsdragningen mellan vilseledande marknadsinformation och skyddad journalistisk kommunikation, skapar HD en ny praxis. För Swedbank som institution innebär domen ett slut på en utdragen rättsprocess som präglat bankens ledningsarbete under lång tid. Samtidigt väcker domen debatt kring balansen mellan ansvarsutkrävande för börsnoterade bolag och skyddet för yttrandefrihet i en digitaliserad medieekonomi där varje ord från en vd kan få enorma finansiella effekter på aktiemarknaden. Bonnesen har under hela processen nekat till brott och betonat att hon agerat utifrån den information som fanns tillgänglig vid tillfället





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Masskjutning i Kiev: Sex döda, polischef avgårEn 58-årig man öppnade eld i en matbutik i södra Kiev, dödade sex personer och skadade fjorton innan han sköts ihjäl av polisen. Mannen, Dmitrij Vasilchenkov, hade bott i Ukraina i flera år och uppges ha varit tidigare militär. Händelsen har lett till att Ukrainas högsta polischef avgått efter kritik mot polisens agerande.

Read more »

Det går inte att komma ifrånGlimtar av högsta kvalitet, varvade med grova misstag och förlorade chanser. I veckor har Manchester City flåsat Arsenal i nacken – nu är de nästan jämsides. S

Read more »

Analytiker: Börsen i en loop – fem aktier att köpa nuFörnyad oro i Mellanöstern skakar börsen – men en självförstärkande loop fortsätter att driva marknaden uppåt, enligt Swedbanks analytiker Martin Hallström.Han ser nya rekord framför sig och pekar ut fem aktier att köpa.”De tickar alla boxar.”

Read more »

Read more »

10 år sedan Tim Cook tog över Apple. Ser ut att ha förvaltat Steve Jobs arv väl.24 augusti 2011 tog Tim Cook över som vd från Apples grundare Steve Jobs och har alltså nu varit företagets högsta chef i 10 år. Under den tiden har Apple både blivit världens högst värderade publikt noterade aktiebolag såväl som världens mest lönsamma företag. Kollar man på vad som skett med Apple...

Read more »

Read more »