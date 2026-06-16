Högsta domstolen moderniserar 1800-talslag för global ekonomi - andra nyheter

Högsta domstolen har i ett banbrytande beslut öppnat för att kungörelser vid lösöreköp kan publiceras i utländska tidningar, vilket moderniserar en lag från 1845. I andra nyheter: KI spår tre räntehöjningar, Gina Rinehart köper in sig i SpaceX, Norwegian förvärvar NLTG och Revolut utmanar svenska banker.

En nästan 200 år gammal svensk lag har fått en modern tolkning av Högsta domstolen. Domen, som kom på tisdagen, rör en tvist mellan företagen Space Leasing och RBC Signals.

Space Leasing, med säte i Sverige, hade köpt satellitutrustning av RBC Signals, som är baserat på Brittiska Jungfruöarna. För att säkra äganderätten vid en eventuell konkurs hos säljaren ville Space Leasing registrera köpet hos Kronofogden enligt lösöreköplagen från 1845. Lagen kräver att affären kungörs i en lokaltidning där säljaren bor. Eftersom säljaren hade sitt säte på Brittiska Jungfruöarna valde Space Leasing att publicera annonsen i The Virgin Islands Daily News.

Kronofogden stoppade dock registreringen med motiveringen att den inte kunde kontrollera en utländsk tidning. Både tingsrätten och hovrätten instämde och krävde annons i svensk tidning. Men Högsta domstolen gjorde en annan bedömning. Domstolen konstaterade att kravet på kungörelse gäller oavsett var säljaren bor, och att det inte finns goda skäl att behandla utländska säljare annorlunda.

Att kräva svensk tidning skulle i praktiken omöjliggöra registrering när säljaren är utomlands. Domstolen påpekade att den tidigare tolkningen byggde på resonemang från en tid då tidningsmarknaden såg helt annorlunda ut. Köparen måste dock visa att tidningen har tillräcklig spridning. I detta fall ansågs The Virgin Islands Daily News uppfylla kraven: den kommer ut varje vardag, når mer än fem procent av hushållen och är den enda dagstidning som bevakar området.

Domen har stor betydelse för internationella affärer och moderniserar en lag som stammar från en tid före globaliseringen. I andra nyheter presenterade Konjunkturinstitutet (KI) en ny prognos som förutspår tre räntehöjningar från Riksbanken: en i slutet av 2026 och två under 2027. Samtidigt visar siffror att hushållens konsumtion har tagit fart, enligt KI:s generaldirektör Albin Kainelainen drivet av reella inkomster snarare än tillfälliga subventioner. Prognosen är ljus, trots att KI flaggar för osäkerheter.

På rymd- och finansfronten har den australiensiska gruvmiljardären Gina Rinehart genom sitt bolag Hancock Prospecting köpt en betydande post i SpaceX värd över tio miljarder kronor. Investeringen gör henne till en av de tyngsta privata ägarna i Elon Musks rymdbolag och beskrivs som en av hennes största satsningar utanför gruvsektorn. Samtidigt har SpaceX börsnoterats med en rivstart. Aktien öppnade 11 procent över teckningskursen och steg under dagen till en topp på plus 31 procent, för att stänga 19 procent högre.

Efterfrågan var enorm och aktien lockade både institutionella och privata investerare. Flygbolaget Norwegian har ingått avtal om att förvärva Nordic Leisure Travel Group (NLTG), Nordens ledande hotell- och fritidsresekoncern. Affären värderas till cirka 7,94 miljarder kronor och väntas öka koncernens årliga rörelseintäkter med närmare 50 procent. NLTG äger bland annat varumärkena Ving, Spies, Tjäreborg, Globetrotter och flygbolaget Sunclass Airlines.

Genom förvärvet förenas dessa med Norwegian, vilket skapar en starkare aktör på den nordiska resemarknaden. Slutligen rapporteras att den brittiska fintechjätten Revolut har förändrat den irländska bankmarknaden i grunden. Frågan är om en liknande förändring kan ske i Sverige. I Irland har Revolut blivit så vanligt att det har skapat ett eget verb: den som är skyldig pengar säger att de ska revoluta dig - föra över beloppet via mobilen.

Detta speglar hur digitala betalningar håller på att omforma traditionella banktjänster, och många följer utvecklingen i Sverige med stort intresse





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