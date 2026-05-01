Högsta domstolen ritar om valkretsar – republikanerna får fler mandat

Högsta domstolen i USA har beslutat att rita om valkretsar i flera sydstater, vilket innebär att republikanerna kan vinna fler mandat i representanthuset. Demokraterna lovar att motverka beslutet med alla tillgängliga medel.

I ett historiskt beslut har Högsta domstolen i USA ritat om valkretsarna i flera sydstater, vilket innebär att tidigare indelningar som syftade till att ge svarta väljare proportionell representation nu anses vara okonstitutionella.

Domen, som grundar sig på rasbaserade indelningar, har lett till omedelbara åtgärder från republikanernas sida. I Louisiana avbröt guvernören Jeff Landry genast primärvalen till representanthuset, där förtidsröstningen skulle ha inletts under helgen. Landry menar att det är nödvändigt att rita om valkretsarna för att följa domstolens beslut. Med den nya kartan förväntas republikanerna vinna ytterligare en plats i representanthuset, där partiet redan har fyra av sex mandat.

I Tennessee har guvernören Bill Lee lovat att arbeta för att justera valkretsarna, vilket skulle kunna ge republikanerna ytterligare ett mandat. Partiet har redan åtta av nio distrikt i delstaten. Även Florida har röstat igenom en ny indelning som kan ge republikanerna fyra extra mandat, trots att delstatens konstitution förbjuder partipolitisk gerrymandering.

Kaliforniens guvernör Gavin Newsom kritiserar hårdt beslutet och skriver att Louisianas guvernör har utlyst nödläge för att ställa in ett val, inte på grund av en naturkatastrof, utan för att eliminera ett historiskt svart distrikt. Demokraternas minoritetsledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, säger att partiet är berett att använda alla tillgängliga medel för att motverka beslutet. – Republikanerna har dragit slutsatsen att de måste fuska för att vinna, och de konservativa i Högsta domstolen har beslutat att understödja upplägget.

Vi är öppna för alla alternativ, säger Jeffries till Politico. Donald Trump uppmanar samtidigt alla republikanska guvernörer att rita om valdistrikten för att gynna sitt parti. Högsta domstolens beslut rev upp centrala delar av medborgarrättslagen Voting Rights Act, en lag som tillkom under medborgarrättsrörelsen. Det här är en avgörande förändring som kan påverka det politiska landskapet i USA under de kommande åren.

Demokraterna lovar att kämpa tillbaka med alla tillgängliga medel, medan republikanerna ser detta som en chans att stärka sitt inflytande i representanthuset. Framtiden för valkretsindelningen i USA är nu osäker, och debatten om rättvisa och representation kommer att fortsätta





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Statsministern ifrågasätter strategin bakom USA:s krigföring – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Oljepriset stiger till 4 års högstaBrentoljan steg till den högsta nivån på fyra år efter uppgifter om att USA överväger militära åtgärder mot Iran, rapporterar CNBC.

Spänningar i Hormuzsundet leder till oljekrisBlockaden av Hormuzsundet av Iran och USA skapar en av de största oljekriserna i modern tid. USA söker nu internationellt stöd för en koalition för att återställa navigeringsfriheten, medan Iran har presenterat ett eget förslag som avvisats av USA. Konflikten har även skapat spänningar mellan USA och dess allierade.

Börsens högsta VD-lön dubblades när aktien halveradesEvolutions aktie har fallit drygt 60% sedan toppnoteringen 2021. Samtidigt har VD Martin Carlesund mer än fördubblat sin fasta lön – och toppar nu börsens löneliga.

Kommentar: Därför kan Trump le åt högre oljeprisBensinpriset i USA är det högsta sedan kriget började. Men som nettoexportör av oljeprodukter gynnas USA av de höga priserna, skriver Viktor Munkhammar.

– Terrorhotnivå i Storbritannien höjs efter knivdådStorbritannien höjer sin terrorhotnivå till den näst högsta på landets femgradiga skala.

