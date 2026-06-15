Högstadielärare dömd för mord och sexuella övergrepp på adoptivbarn

En högstadielärare och hans partner döms för att ha misshandlat och mördat en 13 månaders adoptivpojke i Lancashire. Barnet utsattes för omfattande sexuella övergrepp och fysiskt våld, och hade 40 skador vid döden. Parterna hade adopterat barnet efter att kommunen omhändertagit honom p.g.a. hans mors fängelsedom.

Högstadieläraren Jamie Varley, 37, döms för sexuella övergrepp och mord på en 13 månaders bebis i Lancashire , rapporterar brittiska medier. Barnet användes enligt åklagaren som en leksak i hemmet hos honom och hans partner, försäljningschefen John McGowan-Fazakerley, 32, i Blackpool.

Den senare döms också för att ha tillåtit mordet och deltagit i sexuella övergrepp mot barnet. Detta är ett av de mest chockerande och fruktansvärda fall jag har hanterat i min karriär. Jamie Varley och John McGowan-Fazakerley hade ansvar att skydda Preston, men han utsattes för fruktansvärda övergrepp och mördades, sa åklagaren Karen Tonge i rätten. Paret adopterade bebisen Preston Davey i april 2023, när han var nio månader gammal.

Han hade akut omhändertagits av Oldhams kommun eftersom hans mamma satt i fängelse, dömd för ett brutalt mord på en pensionär 1998. Men bakom stängda dörrar utsattes Preston Davey för misshandel, sexuella övergrepp och fysiskt våld - och hade fått 40 skador, enligt rätten. Preston Davey föddes i juni 2022 och omhändertogs av kommunen i Oldham. Han mördades i juli 2023.

Paret Varley och McGowan-Fazakerley godkändes för adoption i april 2023 och pojken flyttade då hem till dem i Blackpool. Rättegången har pågått i åtta veckor i Preston Crown Court. Måndag 15 juni meddelades domen.

Jamie Varley, 37, döms för mord, två fall av sexuellt övergrepp genom penetration, fem fall av barnmisshandel, grov kroppsskada, sexuellt övergrepp mot barn, 13 fall av att ha tagit otillbörliga bilder eller videor av ett barn, ett fall av att ha distribuerat en sådan bild till sin medåtalade och ett fall av att ha framställt en otillbörlig bild. John McGowan-Fazakerley, 32 döms för att ha tillåtit mordet, två fall av barnmisshandel och ett fall av sexuellt övergrepp mot barn.

Varley sökte vård för bebisen vid flera tillfällen och bortförklarade alltid skadorna. Den 27 juli 2023 tog han återigen med Preston Davey till sjukhuset, som då var livlös. Han påstod att han hade lämnat barnet i badet några minuter och sedan hittat det under vattnet.

Men Prestons hår var torrt, och obduktionen visade att dödsorsaken var kvävning till följd av att ett eller flera föremål förts in i munnen, skriver När domen lästes upp stod Varley med händerna för ansiktet innan han föll ihop och kräktes. McGowan-Fazakerley visade däremot ingen reaktion. Nästan från dag en började de misshandla Preston och gjorde hans korta liv till en plågsam historia av lidande och smärta.

Under sina första nio månader var Preston ett glatt och hälsosamt barn, men vid slutet var han ett krossat skal, sa han. Jag är så lättad, jag är glad att det är över, sa mormodern. Samtidigt krävde hon att de inblandade socialarbetarna borde avskedas, efter att det framkommit att det funnits chanser att rädda barnet





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