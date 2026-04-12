Högt valdeltagande i Ungern – Orbán riskerar förlora makten, Bollywoods stjärna Asha Bhosle död

Nyhetsuppdatering: Ungern går till val med högt valdeltagande, Asha Bhosle, en ikon inom Bollywood, har avlidit, och en kvinna anhållen för försök till dråp. Samt mer.

Valdeltagandet i Ungern ser ut att bli högt när landet går till val idag. Redan klockan 9 på morgonen hade 17 procent av väljarna röstat, vilket är en markant ökning jämfört med 2022 års val då motsvarande siffra var 10 procent. Valet står mellan den sittande premiärministern Viktor Orbán och utmanaren Péter Magyar. Många blickar riktas mot detta val då det kan innebära slutet på Orbáns 16-åriga styre.

Oberoende opinionsundersökningar indikerar att oppositionen, med Péter Magyars socialkonservativa parti Tisza, ligger före Orbáns Fidesz. Tisza har lovat att bekämpa korruption och vara en mer tillförlitlig partner för EU och Nato, vilket har lockat väljare. Båda lägren har framfört anklagelser om utländsk inblandning under valkampanjen, vilket tyder på en polariserad valrörelse i det centraleuropeiska landet med 9,5 miljoner invånare.\I andra nyheter har den legendariska indiska sångerskan Asha Bhosle gått bort. Bhosle, som blev 92 år gammal, var känd för att ha sjungit på soundtracks till otaliga Bollywood-filmer under sin sju decennier långa karriär. Hennes mest kända sång är ”Dum maro dum” från 1973. Hon samarbetade även med globala artister och gästspelade så sent som i mars i år på det brittiska virtuella bandet Gorillaz låt ”The shadowy light”. Samtidigt har en kvinna anhållits misstänkt för försök till dråp på ett barn i förskoleåldern i Nyköpings kommun. Kvinnan greps efter att polisen fått larm om misshandel. Barnet, som inte skadades allvarligt, var på platsen tillsammans med den misstänkta kvinnan. Misstanken skärptes senare från misshandel till försök till dråp. Kustbevakningen har också bordat ett fartyg med Panamaflagg utanför Ystad. Fartyget, som var på väg från Indien men senast kom från Ryssland, är 225 meter långt och 32 meter brett. Ägaren har sin bas i Kina och finns inte med på sanktionslistor, vilket indikerar att det inte är sanktionsbelagt.\Inom sporten har Union Berlin sparkat sin tränarstab, med Steffen Baumgart i spetsen, efter bara två vinster på fjorton matcher. Marie-Louise Eta tar över som tränare, hon har tidigare tränat Union Berlins U19-lag. Eta uttrycker glädje över att få förtroendet och betonar lagets förmåga att kraftsamla i svåra situationer. Även den populära ABBA-showen ”Voyage” fortsätter att vara en succé. Föreställningen, där hologramversioner av ABBA-medlemmarna backas upp av ett liveband, har setts av över fyra miljoner människor sedan premiären 2022. I Sverige har flera gräsbränder drabbat olika platser på lördagen, och SMHI varnar för fortsatt hög brandrisk i stora delar av Götaland, Svealand, södra Norrland och norra Norrlands kustland. Polisen har hanterat flera incidenter, inklusive en man som gick runt med en machete i Västerås och ett storbråk på ett gatukök i Malmö. I London har över 500 propalestinska demonstranter gripits. En domstol har dock beslutat att regeringen inte har rätt att förbjuda och terrorstämpla gruppen





