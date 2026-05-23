'Holy grail' for antiques enthusiasts, rare bronze discovery from ancient grave spurs auction

The discovery of a rare báltsplatta and armring from the Bronze Age in a villa in Halmstad has sparked excitement and interest from antiques experts, highlighting the ongoing fascination with ancient artifacts and their intricate details.

En bältesplatta och en armring från bronsåldern hittades i ett dödsbo i Halmstad. De två föremål, som är cirka 3500 år gamla, är mycket sällsynta.

Förhandlaren visade upp dem till en entusiast för antikviteter, Martin Laurell. Han har varit i branschen i 40 år och har en fil.kand. i konsthistoria och historia. Den bältesplatta som Laurell hittade var rund med välbevarade detaljer. En armring, fästet och även bakdelen fanns kvar, vilket är ovanligt.

Laurell har undersökt föremål från historiska museer men har aldrig sett något liknande med flera varv på en armring. Armingringen är ungefär tre varv, men den som hittades i samband med bältesplattan har 15 varv. Det är oklart var gravarna låg, som Laurell tror var i Halland, Skåne eller Småland. De båda föremålmen kanske användes av någon hög placerad kung eller hövding.

Då var de dyrare. Martyne Laurell ringde riksantikvarieämbetet i Stockholm och länsarkivet i Halland för att få klarhet kring reglerna och inlösen av de två föremålen som köptes från ett dödsbo. På måndag kommer bältesplattan och armringen att säljas på auktion via Auctionet. Till sist att lägga ett bud är 30 maj.

Utgångspriset för bältesplattan kommer vara 20 000 kronor och armringen cirka 15 000.





