Honda rapporterar rörelseförlust på 414,3 miljarder yen, planerar nya hybridmodeller och pausar batterifabrikplan

Honda har rapporterat en rörelseförlust på 414,3 miljarder yen, motsvarande 24,5 miljarder kronor, vilket är bolagets första i nästan 70 år långa börshistoria. Bakgrunden till denna negativa utveckling är den hårda konkurrensen inom elbilar och att Honda inte har haft tillräckligt många hybridmodeller för att möta efterfrågan i USA. Nu ligger ansvaret på vd Toshihiro Mibe att vända utvecklingen och stabilisera bilverksamheten, som blivit en belastning för den lönsamma motorcykeldelen. Honda planerar att lansera 15 nya hybridmodeller till 2030, främst i Nordamerika. Samtidigt pausas planerna på en egen batterifabrik för elbilar i Kanada. Bolaget siktar på att få fart på bilförsäljningen inom tre år, med fokus på Nordamerika, Indien och Japan. Enligt bolaget räknar man med att rörelseresultatet ska stiga till 500 miljarder yen, motsvarande cirka 29,5 miljarder kronor, redan i innevarande år som avslutas i mars 2027. Det överträffar analytikernas snittförväntan på 212,4 miljarder yen, 12,5 miljarder kronor. I Indien väntas produktionen öka till åtta miljoner enheter 2028. I en tidigare rapport har Di rapporterat om de japanska bilbolagens kamp mot kinesiska konkurrenter och Trumptullar. Då citerades Honda-vd:n som förra månaden sa om den japanska bilbranschen: "

