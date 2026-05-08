Hondius väntas ankra utanför Kanarieöarna, evakuering planeras

Kanarieöarnas president Fernando Clavijo uppgav under torsdagen att det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius inte kommer att lägga till i hamnen. Istället väntas det ankra en bit utanför kusten. Därefter ska mindre båtar åka ut och hämta passagerarna för att transportera dem i land och vidare till flygplatsen.

Men vad som ska hända när Hondius anländer vet de ännu inte.

I stället väntas det ankra en bit utanför kusten. Därefter ska mindre båtar åka ut och hämta passagerarna för att transportera dem i land och vidare till flygplatsen. Det är framför allt journalister på plats, men även personal från det spanska civilgardet, Guardia Civil. – Vi vet ingenting om vad som kommer att hända när fartyget kommer hit.

Vi är redo och väntar på beslut, säger en av dem. Under en presskonferens på torsdagen meddelade civilskyddets generalsekreterare Virginia Barcones att passagerarna inte kommer att lämna fartyget förrän deras tilldelade flyg står redo att lyfta, rapporterar Canarias7. Målet är enligt myndigheterna att evakueringen ska kunna genomföras så snabbt och säkert som möjligt. Hantavirus sprids vanligen från gnagare till människor.

Det aktuella utbrottet på ett kryssningsfartyg har orsakats av andesvirus, en variant som finns i Sydamerika. Det finns omkring 35 varianter globalt. I Sverige förekommer endast varianten puumalavirus, som orsakar sorkfeber. · Det smittar dels genom direktkontakt från smittade djur, genom saliv, urin och avföring.

Eller inandning av damm från gnagares urin eller avföring. Symtomen kan variera från milda till livshotade. Risken att dö av sorkfeber är 0,5 procent, medan andra varianter som finns i Nord- och Sydamerika kan ha en dödlighet upp till 40 procent. ·Vissa är arga, andra är oroliga och en del tycker att det är dålig publicitet för ön.

– Jag tror att en del är oroliga för att man inte vet så mycket om viruset. Men många är nog också oroliga över den dåliga publiciteten som det innebär förHan berättar att han än så länge inte märkt av någon större oro bland sina kunder – med ett undantag. Under fredagen kom även uppgifter om ytterligare en brittisk medborgare som misstänks vara smittad – vilket innebär att totalt nio personer nu misstänks eller bekräftats ha smittats





Hantavirusutbrott på kryssningsfartyget MV HondiusEtt utbrott av hantavirus på fartyget MV Hondius i södra Atlanten har lett till flera dödsfall och misstänkt smittspridning till fastlandet, inklusive ett fall i Schweiz.

Hantavirusutbrott på kryssningsfartyget Hondius skapar internationell kris och politisk splittringTre dödsfall och flera insjuknade efter hantavirusutbrott på lyxkryssaren Hondius leder till diplomatiska konflikter mellan Kanarieöarna och Spanien samt akut smittspårning på Schiphol.

WHO: Hantavirus på m/v Hondius ingen ny pandemiVärldshälsoorganisationen WHO vill skicka ett tydligt budskap – utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget m/v Hondius är inte starten på någon ny pandemi, likt covid.

Fem fall av hantavirus bekräftade på kryssningsfartyget MV HondiusFem av åtta misstänkta fall av hantavirus har bekräftats på kryssningsfartyget MV Hondius. WHO bedömer att läget är allvarligt men ingen större risk för folkhälsan. Smittspårning pågår och flera personer isoleras i olika länder. Ingen ombord har symptom just nu.

