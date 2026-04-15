Hönor på rymmen efter lastbilsolycka på E20

En lastbilsolycka på E20 i Skaraborg resulterade i att uppemot 1 500 hönor släpptes lösa. Polis, räddningstjänst och privatpersoner engagerades i räddningsarbete.

Mitt i natten dundrade lastbilen fram på E20 genom Skaraborg , på väg mot slakteriet. Chauffören märkte inte att burar med uppemot 1 500 hönor rasade ut på vägen. En ovanlig händelse inledde onsdagsmorgonen då poliser, räddningstjänst och privatpersoner engagerades i ett omfattande räddningsarbete. Larmet om hindret på vägen inkom efter klockan fyra, vilket ledde till att polisen spärrade av E20 mellan Skara och Götene. Räddningstjänst en och Trafikverket samarbetade för att hantera de utspridda burarna och de lösspringande hönorna. Vissa burar höll, andra gick sönder och hönorna spreds över området. Arbetet fokuserade på att fånga in hönorna så effektivt som möjligt, med hjälp av både myndigheter och privatpersoner. Denna oväntade situation resulterade i en annorlunda start på dagen för många, inklusive familjen Larsson som fick en mycket speciell morgon. Grannen kontaktade Jakob Larsson tidigt på morgonen och berättade om ett stort antal hönor som befann sig vid vägen. Familjen Larsson upptäckte att ett trettiotal hönor hade tagit sig in på deras gård. De samlade in hönorna för att skydda dem och erbjuda dem skydd i deras ladugård. Strax därefter anlände en transport med tomma höns burar för att hämta de återstående lösa hönorna. Familjen Larsson kokade ägg från de upphittade hönorna till frukost, vilket blev en minnesvärd start på dagen.

Familjeföretaget PilthCon, beläget intill E20 vid Skånings-Åsaka norr om Skara, fick också en speciell morgon. Jakob Larsson berättar att de förstod att det var deras egna höns. När de kollade såg de ett trettiotal höns som sprang runt. De samlade ihop de få höns som kommit in på deras gård. Några hade blivit överkörda. De tog hand om hönorna och lade dem i ladugården för att skydda dem. En transport med tomma hönsburar kom sedan och hämtade ett tjugotal av de lösa hönorna. De har alltså tagit hand om hönorna på bästa sätt. Familjen Larsson tror sig veta vart transporten var på väg och de har pratat med inblandade företag. Enligt deras information berodde händelsen på att lasten inte hade förankrats tillräckligt väl. Denna händelse understryker vikten av korrekt säkring av transporter för att förhindra liknande incidenter i framtiden. Händelsen ledde till en omfattande insats från olika aktörer och visar hur oväntade händelser kan påverka såväl privatpersoner som myndigheter. Incidenten illustrerar vikten av säkerhet inom transportnäringen och konsekvenserna av bristande förankring av last.

Klas Källberg, vakthavande befäl vid Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, beskrev morgonen som ovanlig. Han betonade samarbetet mellan olika instanser för att hantera situationen. Samtidigt fick många privatpersoner en oväntad uppgift under morgonen, att hjälpa till med att fånga in de lösa hönorna. Denna händelse är en påminnelse om hur slumpmässiga händelser kan leda till extraordinära situationer och kräva samarbete och flexibilitet från alla inblandade. Den visar också hur en olycka kan påverka vardagen och skapa minnesvärda upplevelser. Familjen Larssons agerande, som att koka ägg från de upphittade hönorna, blev en symbol för den oväntade situationen. Det visar på en mänsklig reaktion och förmåga att anpassa sig till en udda situation. Händelsen lyfter fram de utmaningar som transportindustrin står inför när det gäller säkerhet och vikten av förebyggande åtgärder för att undvika liknande incidenter i framtiden





