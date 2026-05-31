Hönsgård på Harpsund ledde till okänd faktura för staten

Efter önskemål från statsministerns fru byggdes en hönsgård på Harpsund. Monteringskostnaden på 16 691 kronor hamnade hos regeringskansliet, men Kristerssons presschef säger att paret nu betalar beloppet. Även idéer om äppelmust och biodling avslöjas.

En hönsgård har byggts på Harpsund , den officiella rekreationsbostaden för Sveriges statsminister, efter ett önskemål från statsministerns fru Birgitta Ed . Projektet drog in höga tjänstemän från regeringskansliet och Statens fastighetsverk ( SFV ), som förvaltar fastigheten.

Notan för monteringen av hönsgården, 16 691 kronor, hamnade delvis hos skattebetalarna via regeringskansliet, fastän inköp av hönshus och kostnader för hönsen var avsedda att täckas av statsministerparet själva. Efter att Dagens Nyheter (DN) ställt frågor om fakturan meddelade statsminister Ulf Kristerssons presschef att paret inte var medvetna om denna specifika kostnad, men att de nu skulle betala hela beloppet. Enligttidningen var ursprungliga tanken att hönsgården skulle vara familjens privata bidrag till fastigheten.

Ytterligare e-postutbytes mellan regeringskansliet och SFV avslöjade Eds andra idéer, såsom att producera etiketter för äppelmust från trädgården, en plan som aldrig realiserades, samt förslag om biodling. SFV uttryckte dock stor tveksamhet mot den senare tanken och påpekade i ett mail att det inte ligger inom myndighetens uppdrag att hantera bin och honungsproduktion, efter rådgivning från verksjuristen. Denna händelse väcker frågor om gränserna för privata önskemål på statsministerns officiella bostad och hur offentliga medel används.

Det är en del av en större debatt om representation och privatliv i politiska ämbetsverk. Tidigare i våras rapporterade Expressen om liknande situationer där statsministerparets önskemål om anpassningar av Sagerska huset, en annan del av Harpsund, lett till höga konsultkostnader. Då inköptes bland annat en brödspade för 2 300 kronor, kuddar för över 30 000 kronor och en köksmatta för 27 400 kronor, kostnader som också tolkades som privata men fakturerades offentligt.

Dessa fall sammanstrålar runt teman om transparens, ansvar och korrekt användning av skattepengar för politiska ledares personliga projekt på statsägarfastigheter. Publicitet och journalistisk granskning har i båda fallenlett till att ekonomiska frågor korrigeras och felaktiga utgifter återbetalas. Sammanfattningsvis visar berättelsen om hönsgården på Harpsund hur en enkel familjeönskan, som höns att hålla, kan växa till en förbiseglad fråga om offentliga finanser och förvaltning när den krockar med formella ramar för statsministerns representation.

Det ger mat ny storlek till pågående diskussioner om vilka kostnader som är rimliga för politiska ledare att lägga på staten, särskilt när det gäller deras privatliv och fritidsintressen





