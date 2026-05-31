Hönsgård på Harpsund och politiska spänningar

Statsministerparet betalar tillbaka för hönsgård på Harpsund medan politiska partier presenterar nya förslag och interna stridigheter fortsätter.

Regeringen står inför en rad frågor som rör både politik och etik. Statsministerparet har byggt en hönsgård på sin privata egendom Harpsund, en investering som ursprungligen betalades delvis av skattebetalarna.

En faktura för monteringskostnader på 16 691 kronor hamnade på Regeringskansliet. Efter att tidningen Expressen frågat om saken har statsministerns presschef meddelat att paret inte känt till fakturan men att de nu ska betala tillbaka pengarna. Händelsen väcker frågor om korrekta ekonomiska rutiner och transparens när det gäller offentliga medel. Inom jordbruks- och landsbygdspolitiken lyfter Anna-Caren Sätherberg (S) frågan om vildsvin, som hon menar utgör ett stort och skadligt problem för samhället.

Socialdemokraterna vill att riksdagen ska besluta om ett mål för vildsvinsbeståndet, runt 2 500-3 500 djur, i linje med andra nordiska länder. Frågan om vildsvin är ett exempel på en traditionell miljö- och jordbruksfråga som ofta polariserar mellan bönder,jägare och miljövänner. Centerpartiet har under tiden uttryckt öppenhet för att stötta en regering ledd av Ulf Kristersson (M), men endast om Sverigedemokraterna inte ingår i samarbetet.

Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist har tidigare uttryckt att partiet har två statsministerkandidater - både Magdalena Andersson (S) och Ulf Kristersson (M) - vilket har fått kritik från högt uppsatta partimedlemmar som Anders W Jonsson, som nu kräver en tydligare linje. Denna interna spänning visar på svårigheterna att bilda en stabil regering efter valet. Liberalen, under ledning av Simona Mohamsson, har lagt fram en rad rättspolitiska förslag för att minska våldet mot kvinnor.

Partiet vill halvera antalet kvinnor som mördas i nära relationer undermandatperioden, skärpa straffet för stalking och utöka användningen av vistelseförbud. Martin Melin beskrev ett hypotetiskt fall där en man med sådant förbud i princip inte skulle kunna röra sig på en viss del av Stockholm, jämfört med att offret ska kunna känna sig säker där den bor - en princip som kan kallas "Lex Bianca".

Miljöpartiet har ingivit en motion till riksdagens talman för att få ompröva en omröstning i kammaren där Sverigedemokraterna br mot kvittningssystemet. MP vill att en ny omrstning ska hållas om övergångsregler för personer som sökt medborgarskap. Gruppledare Annika Hirvonen ser detta som den enda vägen kvar för att uppnå ett nytt beslut.

Samtidigt har Centerpartiet beslutat att inte driva frågan om marknadshyror för nyproduktion i framtida bostadssamtal med andra partier, något som Ringqvist menar har blockerat många andra förslag.





Flera nyhetshändelser: Misstänkt brev till prinsessan, hönsgård på Harpsund, kyrkklockor och kidnappning

Ed krävde hönsgård på Harpsund – nu betalas fakturan

Hönsgård på Harpsund ledde till okänd faktura för staten

