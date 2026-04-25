Hoppfulla nyheter för Östersjötorsken – ny studie visar mindre tiaminbrist

En ny studie från Linnéuniversitetet visar att Östersjötorsken inte lider av lika allvarlig tiaminbrist som tidigare befarat, vilket ger en mer positiv bild av beståndets hälsa. Forskningen understryker dock behovet av fortsatt övervakning och forskning.

En ny vetenskaplig undersökning genomförd av Linnéuniversitetet i Kalmar presenterar en mer optimistisk syn på hälsotillståndet hos Östersjötorsk en. Forskning en, ledd av doktoranden Marc Hauber, fokuserar på nivåerna av ett livsviktigt vitamin – tiamin, även känt som vitamin B1 – i torskbestånden i Östersjön .

Resultaten indikerar att torsken inte uppvisar samma allvarliga brister på detta essentiella vitamin som tidigare studier har antytt. Tiamin är fundamentalt för djurs överlevnad och normala fysiologiska funktioner, och en brist kan leda till allvarliga hälsoproblem och minskad reproduktionsförmåga. Marc Haubers forskningsarbete inleddes redan 2021, och den nu färdigställda studien analyserade torskprover från olika områden i Östersjön.

Analyserna visade på en mer varierad tiaminstatus än vad som tidigare rapporterats, och generellt sett var bristerna inte lika utbredda eller allvarliga som befarat. Detta är en betydande upptäckt, eftersom tiaminbrist har pekats ut som en av de största hoten mot Östersjötorskens överlevnad. Studien genomfördes i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och andra relevanta forskningsinstitutioner, vilket möjliggjorde en bredare och mer robust analys av data.

Forskarna jämförde tiaminnivåerna i Östersjötorsk med nivåerna i torsk från andra havsområden, som Nordsjön, för att få en bättre förståelse för de specifika utmaningar som Östersjötorsken står inför. Resultaten antyder att de negativa effekterna av tiaminbrist kanske inte är lika omfattande som tidigare antagits, vilket kan vara en positiv faktor för torskens reproduktionsförmåga och överlevnad. Marc Hauber betonar dock att det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser.

Tiaminnivåerna kan variera beroende på geografisk plats, tidpunkt på året och andra miljöfaktorer, och det är fortfarande oklart vilka specifika faktorer som orsakar bristen. Ytterligare forskning är därför nödvändig för att fullt ut förstå tiamins roll i Östersjötorskens ekologi och för att identifiera andra potentiella hot mot beståndet. Denna forskning bidrar till en mer nyanserad bild av situationen och ger hopp om att torskbeståndet kan återhämta sig. Trots de positiva resultaten understryker Marc Hauber vikten av fortsatt övervakning och forskning.

Han påpekar att Östersjötorsken fortfarande är utsatt för en rad andra påfrestningar, inklusive överfiske, klimatförändringar och försämrad vattenkvalitet. Tiaminbrist är bara en pusselbit i ett komplext ekosystem, och det är viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar torskens hälsa och överlevnad. Forskningen visar att det finns en variation i tiaminnivåerna, vilket tyder på att vissa områden och tidpunkter är mer problematiska än andra.

Detta kan vara användbart för att rikta in specifika bevarandeåtgärder och för att utveckla strategier för att förbättra torskens livsmiljö. Linnéuniversitetets forskning är ett viktigt steg mot en mer hållbar förvaltning av Östersjöns fiskbestånd och bidrar till att öka vår förståelse för de komplexa utmaningar som detta känsliga ekosystem står inför.

I situationer där fullständig faktaverifiering är svår, kommer vi att tydligt ange vad vi vet och vad vi inte vet





