Hormonbrist skapar oro för kvinnor i klimakteriet – Johanna tvingas överväga utlandsresa

Johanna Lindvall berättar om sin kamp med klimakteriesymtom och den nuvarande bristen på hormonterapi i Sverige. Många kvinnor tvingas nu söka sig utomlands för att få tag på sin medicin.

Klimakteriet är en naturlig fas i kvinnans liv, men för många innebär det betydande fysiska och psykiska besvär. Johanna Lindvall, boende i Hjärup, delar sin personliga erfarenhet av klimakteriets utmaningar och den nuvarande läkemedelsbrist en som förvärrar situationen.

Hon beskriver hur hon upplevde en rad vanliga symtom, inklusive värmevallningar, sömnproblem, nattliga svettningar och yrsel. Dessa symtom var så intensiva att de ledde till en känsla av depression. Vändpunkten kom när Johanna, vid 51 års ålder, påbörjade behandling med hormonterapi. Initialt prövade hon Estradon-plåster, men dessa visade sig inte vara effektiva för henne.

Därefter bytte hon till en hormonsprej, och efter cirka två och en halv vecka märkte hon en tydlig förbättring i sitt välbefinnande. I nästan tre år har hormonterapin hjälpt henne att återfå livskvaliteten. Den utbredda bristen på hormonterapi i Sverige har dock skapat en stor osäkerhet och oro för Johanna och många andra kvinnor. Hon beskriver situationen som att någon ryckt bort mattan under fötterna på henne.

Det har förekommit tillfällen då hon tvingats skynda sig till apoteket i hopp om att få tag på det sista paketet av sin medicin. Hon uttrycker sin frustration över att det inte går att förutse när läkemedlen kommer att finnas tillgängliga igen. Johanna betonar att det inte är möjligt att enkelt byta ut hormonterapi mot andra preparat, eftersom kroppen reagerar olika på olika läkemedel.

Hormonterapi har en lång insättningsfas och kräver en noggrann anpassning, vilket gör det olämpligt att behandla det som en snabb lösning. Hon är aktiv i en Facebookgrupp där kvinnor i klimakteriet delar sina erfarenheter, och där framkommer att tillgången till läkemedel varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Vissa kvinnor har till och med rest till Spanien eller Portugal för att få tag på sin nödvändiga medicin.

Johanna är själv beredd att söka sig utomlands, till exempel till Tyskland, om det skulle bli nödvändigt. Hon anser dock att det inte borde vara så, och att kvinnor inte ska behöva ta till sådana drastiska åtgärder. Hon uppmanar till handling och menar att om svenska politiker inte löser problemet, måste kvinnorna själva hitta lösningar. Hon ser inte kvinnor som offer, utan som aktiva individer som kan ta kontroll över sin egen hälsa.

Läkemedelsverkets databas över restnoteringar visar att flera hormonterapi-läkemedel, inklusive plåster och sprejer med östrogen, för närvarande är svåra att få tag på. Det finns ingen inhemsk produktion av dessa läkemedel i Sverige, och konkurrensen om läkemedlen har ökat både nationellt och internationellt. Regeringen har gett Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i uppdrag att undersöka möjligheterna att förbättra tillgången till hormonterapi.

Johanna Lindvall och många andra kvinnor i klimakteriet väntar nu på att åtgärder ska vidtas för att säkerställa att de får den behandling de behöver för att hantera sina symtom och bibehålla en god livskvalitet. Situationen belyser vikten av att politiker och myndigheter prioriterar kvinnors hälsa och säkerställer en stabil och tillförlitlig tillgång till nödvändig medicin. Bristen på läkemedel skapar inte bara oro och frustration, utan kan också ha allvarliga konsekvenser för kvinnors fysiska och psykiska välbefinnande.

Det är avgörande att en långsiktig lösning hittas för att undvika att kvinnor tvingas söka sig utomlands eller avstå från nödvändig behandling. Denna situation understryker också behovet av ökad medvetenhet om klimakteriet och de utmaningar som kvinnor möter i denna fas av livet





