Hormuzsundet och Mellanöstern: Minor, strider och diplomatiska förvecklingar

Efter avtalet mellan Iran och USA väntas sjöfarten i Hormuzsundet återupptas, men minröjning krävs. Samtidigt eskalerar konflikten mellan Israel och Libanon, vilket påverkar diplomatiska samtal. Norge föreslår handelsförbud mot israeliska bosättningar.

Omkring 600 fartyg ligger fortfarande för ankar i Hormuzsundet sedan februari, efter att USA och Iran nyligen nått ett avtal som förväntas återuppta sjöfarten. Men enligt den oberoende branschorganisationen Intertanko finns det cirka 80 minor utlagda mitt i sundet, vilket måste röjas för att normal trafik ska kunna återupptas.

Huvudrutten genom mitten av Hormuzsundet är avstängd och farlig, säger Phil Belcher, sjöfartsdirektör vid Intertanko. Samtidigt varnar Iran Israel efter attacker mot Libanon och understryker att ett stopp för striderna i Libanon är en central del av avtalet med USA. Det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baghaei betonar att Iran är berett att vidta åtgärder för att skydda sin och sina allierades säkerhet.

Israel har gått till anfall mot Libanon med initialt 25 dödade enligt libanesiska L'Orient-Le Jour, och israeliska soldater har dödats i sammandrabbningar med Hizbollah. Israels militär hävdar att attackerna är ett svar på Hizbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan, medan Hizbollah rapporterar om intensiva strider. Denna eskalering har lett till att de planerade fredssamtalen mellan USA och Iran i Schweiz ställts in, enligt CNN och Financial Times. Israels säkerhetsminister har uttalat sig starkt efter att flera israeliska soldater dödats.

Samtidigt har sjötrafiken i Hormuzsundet ökat till över fem gånger den genomsnittliga dagliga nivån i juni, den högsta sedan mitten av april, enligt AXS Marine. Norges nya regering har lagt fram ett förslag om att införa förbud mot all handel med varor från israeliska bosättningar på Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza. Utrikesminister Espen Barth Eide förklarar att förslaget går längre än andra europeiska länder och riktar sig mot både export och import samt tjänster.

Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot uppmanar Israel att upphöra med fientligheterna i Libanon och att USA måste sätta press på Israel. USA:s vicepresident JD Vance har skjutit fram sin resa till Schweiz för förhandlingar med Iran, med hänvisning till logistiska svårigheter. Samtidigt har USA lyft sin blockad mot iranska hamnar vid Hormuzsundet som en del av samförståndsavtalet





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