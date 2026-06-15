Hormuzsundet öppnas kostnadsfritt - nya vapenvilsförhandlingar och kärnvapenlöften i Mellanöstern

Sundet Hormuz har åter öppnats utan avgift och en ny vapenvilsperiod på 60 dagar inletts. USA:s vicepresident lovar iranska garantier mot kärnvapen, medan frågan om Libanon och Hizbollah fortsatt skapar spänning. Regionen ser både tydliga framsteg och betydande risker i den pågående fredsprocessen.

Det är en ovanligt komplex situation i Mellanöstern där de sista öppningsfrågorna kring den så kallade vapenvilan fortfarande är olösta och hoten hänger tungt över fredsprocessen.

Den stora nyheten är att Hormuzsundet, en av världens viktigaste schakt för oljetransporter, nu har öppnats utan någon passagesavgift för alla fartyg. Detta sker efter att sundet tidigare brutit av både USA och Israel genom en militär attack mot Iran i februari, något som fick den iranska militären att hylla sig själva som segrare över både Israel och USA. Trots den hyllning som regeringen i Teheran smakade, är den faktiska vinsten i ett så meningslöst krig svår att kvantifiera.

På börsen har dock ryktet om avtalet lett till en tydlig uppgång, och oljepriset har sjunkit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Den femtedel av världens olja som passerar genom Hormuz kan återigen flyta fritt, men både USA och Iran är försiktiga med tidsramen. USA menar att sjöminor först måste rensas, vilket kan ta ett par dagar, medan Teheran pekar på ett potentiellt fönster på upp till trettio dagar innan en normal trafik återupptas.

Samtidigt har den diplomatiska dialogen fördjupats. USA:s vicepresident J.D. Vance har meddelat att den nya överenskommelsen innebär en bindande försäkran från Iran att varken producera eller skaffa kärnvapen, även om detaljer kring detta löfte ännu inte offentliggjorts. Pakistan har erbjudit sig som medlare och påpekar att samtal om civil kärnteknik fortfarande pågår.

Flera andra länder har uttryckt beredskap att lyfta vissa sanktioner mot Iran om den kan bevisa att den saknar kärnvapenambitioner. Avtalet förlänger vapenvilan med ytterligare sextio dagar, under vilka USA och Iran ska fortsätta förhandla fram ett mer varaktigt fredsavtal, inklusive diskussioner om lättade sanktioner, Irans kärnenergiprogram och hantering av höggradigt anrikat uran. Trots detta har den tidigare amerikanska presidenten Donald Trump hotat med att återuppta militära operationer om inga konkreta framsteg uppnås.

Den politiska dynamiken i regionen är fortfarande laddad. Frågan om Libanon och Hizbollah ska inkluderas i vapenvilan har skapat motsättningar. Iranska representanter och den pakistanska medlaren hävdar att båda sidor har bekräftat ett omedelbart och permanent slut på alla fientligheter, men utan krav på att Israel drar tillbaka sina trupper. Libanesiska myndigheter är dock skeptiska, med hänvisning till tidigare vapenvilor som snabbt bröts av israeliska attacker mot vad de kallar Hizbollah-mål.

Inrikespolitiken i Israel är också under press; premiärminister Benjamin Netanyahu kritiseras hårt för sin oförmåga att dämpa hoten från både Iran och Hizbollah, och hans relation med både Trump och den amerikanska administrationen försämras. Efter en israelisk attack mot Beiruts södra förorter anklagade Trump Netanyahu för bristande omdöme och använde grovt språk. Det är tydligt att relationen mellan Washington och Jerusalem är ansträngd, och det kan få återverkningar på den bredare fredsprocessen.

Trots de många osäkerheterna finns det en strimma av optimistisk förväntan: både USA och Iran visar en vilja att gå vidare och avsluta konflikterna, och så länge den viljan lever, finns också hoppet om en mer stabil framtid för regionen





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