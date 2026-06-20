Hormuzsundet stängt på nytt efter Israels attacker mot Libanon

Iran stänger Hormuzsundet på nytt efter Israels attacker mot Libanon. USA:s vicepresident räknar med att åka till Schweiz för förhandlingar med Iran.

Hormuzsundet kommer att hållas stängt på nytt till följd av Israels attacker mot Libanon , enligt Iran s militära ledning. Enligt Iran innebär de israeliska attackerna ett brott mot det samförståndsavtal som Teheran och Washington ingått med varandra.

Det meddelas härmed att Hormuzsundet kommer att vara stängt för fartygstrafik och att detta är ett första steg i ett svar på fiendens löftesbrott och att ytterligare åtgärder, vid behov, kommer att vidtas för att tvinga fienden att hedra sina åtaganden, enligt uttalandet från den militära ledningen. Enligt Libanons civilförsvar dödades 16 människor i de senaste angreppen från Israel, som genomfördes under natten till lördag.

Den israeliska militären uppger att attackerna var ett svar på projektiler som avfyrats av den Iranstödda shiamilisen Hizbollah. Kort efter beskedet om stängningen av sundet rapporterar stats-tv i Iran att landet kommer att skicka en delegation till Schweiz, där förhandlingarna med USA är planerade att äga rum. En stund senare meddelar även USA:s vicepresident JD Vance att han räknar med att åka till Schweiz i dagarna.

- Jag räknar med att ge mig av inom ett par dagar, men som ni vet handlar det om en delikat koordineringsdans, säger Vance till Fox News. Medlarlandet Pakistans utrikesdepartement säger å sin sida i ett uttalande att tekniska samtal för att implementera avtalet mellan USA och Iran inleds på söndag och att medlare från både Pakistan och Qatar kommer delta i diskussionerna med Teheran och Washington.

Esmail Bagahei, talesperson för det iranska utrikesdepartementet, understryker dock att förhandlingarna kan komma att gå i stå om inte Iran upplever att USA fullföljer sin del av överenskommelsen. Om så inte sker kommer hela samförståndsavtalet äventyras, säger Bagahei, enligt AP. I fredags kom siffror som visade att trafiken i Hormuzsundet ökat sedan det återöppnats till följd av avtalet om samförstånd mellan USA och Iran





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