Hormuzsundet återigen i fokus: Fartyg beskjutna, vapenvila i Libanon och president Trumps utspel

Hormuzsundet har återigen drabbats av incidenter där fartyg beskjutits, vilket lett till en ny blockad. Samtidigt har en vapenvila ingåtts mellan Israel och Libanon, och USA:s president Donald Trump talar om nära förestående fredsavtal i regionen.

Enligt rapporter från Reuters har minst två fartyg blivit beskjutna i närheten av Hormuzsundet . Brittiska sjöfartsbevakaren (UKMTO) bekräftar att incidenterna inträffade cirka 20 sjömil norr om Oman. Detta har lett till en ny blockad av trafiken i Hormuzsundet , vilket rapporterats av iranska statliga broadcastingbolaget Irib via landets militära högkvarter. Iran hävdar att de har gått med på att släppa igenom ett antal fartyg i enlighet med ett avtal, men att USA inte har fullgjort sina egna åtaganden.

Samtidigt rapporterar L'Orient-Le Jour att Israel systematiskt river ner bebyggelse i södra Libanon. Under natten har höga explosioner hörts och den israeliska armén uppges ha detonerat sprängladdningar i bostadsområden i flera orter. Efter samtal med USA har Israel och Libanon ingått en vapenvila. Den libanesiska shiarörelsen Hizbollah, som är motpart till Israel i konflikten, har signalerat att de kan följa eldupphöret om Israel gör detsamma. Situationen eskalerade efter att Iranallierade Hizbollah beskjutit norra Israel i samband med att kriget bröt ut, vilket ledde till nya israeliska anfall och en markinvasion som har fördrivit hundratusentals människor.

USA:s president Donald Trump kommenterade situationen och sade till pressen på Air Force One att han hört goda nyheter för 20 minuter sedan och att det verkade gå mycket bra i Mellanöstern när det gäller Iran. Han antydde att något betydelsefullt var på gång, något som han trodde skulle hända. Parlamentets talman i Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, uttalade sig på X och varnade för att om blockaden fortsätter kommer Hormuzsundet inte att förbli öppet. Detta står i kontrast till Donald Trumps påstående att Iran har gått med på att aldrig mer stänga sundet, och att blockaden mot iranska fartyg skulle fortsätta tills ett fredsavtal nås. Iran meddelade tidigare att sundet öppnats för kommersiella fartyg, men Ghalibaf betonade att passager måste koordineras med iranska myndigheter.

Världens rederier har reagerat med en försiktig optimism på nyheten om att Hormuzsundet öppnats, enligt The Guardian. Danska Maersk välkomnar beskedet men betonar att villkoren fortfarande är oklara, och att vapenvilan kan skapa transitmöjligheter men inte garanterar fullständig maritim säkerhet. Tyska Hapag-Lloyd hoppas på att kunna trafikera sundet så snart som möjligt och förväntar sig att situationen klarnar de kommande dagarna.

Samtidigt har världens största hangarfartyg, USS Gerald R. Ford, återvänt till Mellanöstern och befinner sig nu i Röda havet efter att ha tagit sig genom Suezkanalen från Medelhavet, enligt AP. Fartyget tvingades tidigare till Kreta för reparation efter en brand ombord.

Donald Trump har även uttalat sig till AFP och Axios att USA och Iran är mycket nära ett fredsavtal. Han hävdade att inga större hinder finns kvar som kan stoppa ett avtal och att det ser ut att bli mycket bra för alla. Han uppgav på Truth Social att Iran har gått med på att aldrig mer stänga Hormuzsundet, men att USA:s sjöblockad mot Iran kommer att fortsätta tills fredsavtalet är helt klart.

Iran har dock tillbakavisat Trumps påståenden gällande anrikat uran. En talesperson för Irans utrikesdepartement förklarade för statlig tv att landets anrikade uran inte kommer att överföras någonstans. Trump hade tidigare i intervjuer påstått att Iran gått med på allt i samtalen med USA, inklusive samarbete för att hämta rester av anrikat uran från kärnanläggningar som attackerades av USA förra året.

Som en följd av Irans meddelande om att passagen är öppen, passerar nu ett tjugotal fartyg genom Hormuzsundet, enligt Reuters och sjötrafikstjänster som Marinetraffic. Libanons president Joseph Aoun har uttalat sig att han arbetar för att vapenvilan ska bli ett permanent avtal och betonat att Libanon nu förhandlar för egen räkning och inte längre är en bricka i någon annans spel eller en arena för andras krig.





EU kan få slut på flygbränsle om Hormuzsundet blockeras – Sverige förbereder sigChefen för Internationella energiorganet (IEA) varnar för att EU endast har omkring sex veckors flygbränsle kvar om transporterna genom Hormuzsundet blockeras. Statsminister Ulf Kristersson betonar att Sverige följer situationen noga och att landet har ekonomiska muskler att agera vid behov. Även ransonering av olja har nämnts som en möjlighet.

Hormuzsundet öppet efter vapenvilaIrans utrikesminister meddelar att Hormuzsundet är öppet för all kommersiell trafik under en tio dagar lång vapenvila mellan Israel och Libanon. Tre iranska oljetankfartyg har redan passerat sundet.

Irans utrikesminister: Hormuzsundet öppetHormuzsundet är öppet för alla kommersiella fartyg, uppger Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi. ”Hormuzsundet ska vara helt öppen under den återstående t

– Krisen i Mellanöstern – Iran hotar stänga Hormuz igenIran hotar med att åter stänga Hormuzsundet om USA fortsätter sin blockad mot iranska fartyg.

Minst två fartyg beskjutna i Hormuzsundet, SMHI varnar för gräsbrand och andra händelser rapporteradeHormuzsundet har återigen stängts för trafik efter att minst två handelsfartyg beskjutits. Iran anger USA:s blockad som orsak. Samtidigt varnar SMHI för stor gräsbrandsrisk i stora delar av landet. Rapporter om händelser i Stockholm, Malmö, Härnösand och på Gotland, inklusive en brand vid ett köpcentrum, ett misstänkt mord och en dödlig trafikolycka, cirkulerar också.

