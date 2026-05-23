Hormuzsundet under Irans förvaltning enligt USAs senaste förslag

Reuters rapporterar att Hormuzsundet kommer fortsatt att vara under Irans förvaltning enligt förslaget i det senaste utkastet med USA, som går emot Donald Trumps senaste uttalande om att sundet kommer att återöppnas. Republikanska senatorer sågar avtalet mellan USA och Iran.

Hormuz sundet kommer fortsatt att vara under Irans förvaltning enligt förslaget i det senaste utkastet med USA, rapporterar Reuters med hänvisning till iranska nyhetsbyrån Fars på lördagskvällen.

Nyhetsbyrån går även emot Donald Trumps senaste utspel om att sundet kommer att återöppnas för ’ofullständigt och oförenligt med verkligheten’. Flera republikanska senatorer sågar avtalet mellan USA och Iran som förhandlats fram och väntar på ett godkännande. Den högprofilerade senatorn Lindsey Graham, som är en stark anhängare av kriget, är orolig att överenskommelsen riskerar att stärka Irans makt i regionen





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hormuz Iran Iran-USA-Förhandling Republican Senators Lindsey Graham Lindsey Graham Senator Iraqin Lindsey Graham Avtalet Sundet Angriper Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware Hardware

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rubio: Natoländer kan hjälpa USA öppna HormuzsundetUSA:s utrikesminister efterlyser Natoengagemang vid Hormuzkrisen.

Read more »

USA:s underrättelsechef avgår – Senaste nytt om USA och Donald TrumpUnder Trumps ledning har både inrikes- och utrikespolitiken tagits i en ny riktning. USA har bland annat attackerat Iran och Venezuela, infört tullar mot omvärlden och skärpt tonen mot europeiska allierade. I USA pågår protester mot gränspolisen ICE och i höst väntar mellanårsval.

Read more »

USA:s utrikesminister Marco Rubio bjuder in Indiens premiärminister till Vita huset för att stärka relationernaUSA:s utrikesminister Marco Rubio har bjudit in Indiens premiärminister Narendra Modi till Vita huset, i ett försök att stärka relationerna mellan länderna. Under besöket ska han även delta i ett möte med det så kallade Quad-samarbetet – ett strategiskt forum mellan USA, Indien, Japan och Australien, som bland annat syftar till att balansera Kinas inflytande. Relationerna mellan USA och Indien har varit ansträngda det senaste året, inte minst efter att Trump införde 25 procents tullar på indiska varor som svar på landets inköp av rysk olja. Vid Rubios besök väntas Indien prioritera fortsatta förhandlingar om handel och även lyfta frågor om kärnkraft, särskilt små modulära reaktorer. Energifrågan står högt på agendan, då Indien försöker diversifiera sina olje- och gasleveranser med anledning av störningarna i Mellanöstern och Irans blockeringar av Hormuzsundet.

Read more »

Trump: Hormuzsundet kommer öppnasSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »