Hot från USA: Hårda attacker mot Iran väntas under natten - Trump hotar och diplomatiska förhandlingar intensifieras

Försvarsminister Pete Hegseth meddelar att USA planerar militära angrepp mot Iran under natten och att de kommer att slå till hårt. President Donald Trump hävdar att en hemlig operation säkrar oljetrafik genom Hormuzsundet och hotar Iran med ytterligare attacker om inget fredsavtal tecknas. Samtidigt är det intensiva diplomatiska förhandlingar Qatar som medlare. I Libanon fortsätter de dödliga attackerna med FN som nu skickar ett team för att utreda krigsförbrytelser. Revolutionsgardet i Iran ansäger sig ha attackerat amerikanska mål i Jordanien och Bahrain och Kuwait rapporterar också om angrepp.

USA :s försvarsminister Pete Hegseth meddelade under ett besök hos USA :s militärkommando Centcom att amerikanarna kommer att utföra militära angrepp mot mål i Iran under natten.

Han förklarade att de kommer att slå till mycket hårt, enligt rapporter från Reuters. Hegseth tillade att Centcom kommer att ha en händelserik natt och att eventuella åtgärder på morgonen kommer att vara mycket tydliga och kraftfulla. Han underströk attUSA inte söker en konflikt, men är beredd att säkerställa att president Donald Trump får det fredsavtal som han förväntar sig från Iran.

President Trump hävdade själv på sin plattform Truth Social att en hemlig amerikansk operation har gett resultat: över 100 miljoner fat olja har transporterats genom Hormuzsundet med eskort av amerikanska fartyg. Han påstod att mer än 200 kommersiella fartyg har kunnat passera sundet säkert och att detta visar på amerikanskt kontroll, inte iranskt inflytande. Samtidig upprepade han sina hot om hårda angrepp om Iran inte undertecknar ett avtal.

Sent på tisdagen genomförde USA luft- och robotattacker mot mål i Iran som svar på att en amerikansk helikopter sköts ned i Hormuzsundet måndagen innan. Iran rapporterar att civila anläggningar har skadats och president Masoud Pezeshkian kritiserade attackerna på X som ett tecken på desperation snarare än styrka. Under en pressträff på Vita huset förklarade Trump att USA kommer att fortsätta slå hårt mot Iran om inget fredsavtal uppnås, och använde den iranska förhandlingslångsammahet som motiv.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) ser möjligheter för ett diplomatiskt genombrott efter ett besök i arabiska länder som Saudiarabien, Qatar och Förenade arabemiraten. Qatar fungerar som medlare mellan USA och Iran. Stenergard Sweden att man befinner sig i en intensiv fas av förhandlingarna och är relativt nära ett möjligt första steg, men förhållandena är sköra.

I en annan del av regionen har Israel fortsatt med dödliga attacker i södra Libanon där minst tolv personer dödades i orterna Tayr Dibba och Deir Qanun al-Nahr enligt libanesiska medier och ett sjukhus. Detta har lett till över 3600 dödssiffror sedan 2 mars då Israel först trappade upp efter attacker från Hizbollah, som svarade på Israels och USA:s krig mot Iran. FN:s människorättschef Volker Türk kommer att skicka ett team till Libanon för att undersöva möjliga krigsförbrytelser.

Revolutionsgardet i Iran ansåg sig ha utfört attacker mot amerikanska mål i Jordanien som svar på de amerikanska angreppen, och Bahrain och Kuwait rapporterade också om attacker under natten. Samtidigt meddelade Likud att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att ställa upp om val i höst, vilket faller efter Trump uttalanden om att Netanyahu kan stå ensam i kriget och undrade om han vill fortsätta som premiärminister i krigstid





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