Hovfunktionär döms till fängelse för sexbrott mot barn

En man i 50-årsåldern, som tidigare arbetat vid hovet med nära kontakt till kungafamiljen, har dömts till 1,5 års fängelse för flera sexbrott mot barn. Mannen utnyttjade sitt förtroende för att begå grooming och sexuellt utnyttjande av flickor mellan sju och 15 år. Han döms också för barnpornografibrott och kränkande fotografering.

En man i 50-årsåldern, som tidigare hade en framträdande roll vid hovet med nära kontakt till kungafamiljen, har nu dömts till 1,5 års fängelse för flera sexbrott mot barn.

Mannen, som tidigare arbetat med viktiga ansvarsområden och bland annat haft samtal med prinsessan Estelle samt närvarat vid ett av kungabarnbarnens dop, avskedades från sin tjänst när misstankarna om brotten kom fram. Nu har det visat sig att han utnyttjat sitt förtroende för att begå allvarliga brott mot barn. Misstankarna väcktes när en flicka som han haft kontakt med berättade om händelserna.

Under husrannsakningar hittades hundratals barnpornografiska bilder och omfattande kontakter med flickor mellan sju och 15 år i hans telefon. Åklagaren Tomas Engman har tidigare beskrivit hur mannen använde sig av grooming-tekniker, där han utger sig för att vara en yngre person för att locka flickorna och få dem att känna sig smickrade och speciella. I domstolen har det framkommit att mannen erkänt sina gärningar och att flera av flickorna och deras föräldrar vittnat om att de mått dåligt av händelserna.

Mannen döms för utnyttjande av barn för sexuell posering i åtta fall, flera fall av barnpornografibrott samt kränkande fotografering efter att ha tagit bilder i smyg på en flicka som besökt hans hem. Utöver fängelsestraffet ska han betala skadestånd på totalt drygt 130 000 kronor till nio flickor. Brotten har skakat om den svenska kungafamiljen och väckt frågor om hur en person med sådan närhet till kungahuset kunde begå sådana allvarliga brott under en längre tid utan att upptäckas.

Faller som detta påminner om vikten av att skydda barn från utnyttjande och att vara uppmärksam på tecken på grooming och andra former av sexuellt utnyttjande. Det är också en påminnelse om att brott mot barn kan förekomma i alla sammanhang, även bland personer med högt ställda positioner och förtroendeuppdrag.

Mannen har nu fått sitt straff och måste stå för konsekvenserna av sina handlingar, men det är viktigt att fortsätta arbeta för att förebygga liknande brott i framtiden och stödja de barn och familjer som drabbats





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hovet Sexbrott Barnpornografi Grooming Fängelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Biter ifrån mot socialministern om Cosmic: ”Han slår på regionerna”Nu reagerar ledande regionpolitiker i länet på regeringen och socialminister Jakob Forssmeds (KD) beställning av en haveriutredning kring krånglande journalsystem i vården. – Han har ju en politisk agenda så det är klart att han slår på regionerna, säger Kristina Nilsson (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i region Västernorrland.

Read more »

Fifa stänger av Gianluca Prestianni – då missar han VM-matcherGianluca Prestianni anklagades av flera Real Madrid spelare för att ha använt rasistiska ord mot Vinicius Jr. Uefa stängde av honom för att ha använt homofobiska ord riktade mot Real-stjärnan – nu stänger även Fifa av honom.

Read more »

Mannen filmade kvinnor på toaletten – greps senareEn man i 40-årsåldern misstänks ha filmat kvinnor under toalettbesök på en krog i Linköping. Mannen greps senare av polis och misstänks för fyra fall av kränkande fotografering. Samtidigt har det exploderat i anslutning till en villa i Södertälje och USA:s handelsminister Howard Lutnick har kritiserats för sitt vittnesmål om Jeffrey Epstein.

Read more »

Misstänkta mannen om knivattacken på Stegraboendet: ”Ville skrämma”Mannen som står åtalad för knivattacken på Stegras entreprenörsboende i Boden medger att det är han som hugger med en kniv i filmklippet från dådet. Han menar dock att han själv också utsatts för knivvåld av en svartklädd person.

Read more »