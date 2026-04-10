Hovland hittar kärleken på Masters – men får en tung start i turneringen

Viktor Hovland, känd singelkille, har hittat kärleken i Tuva Jensen. Trots kärlekslyckan blev det en tuff förstadag på Masters, medan Alex Norén också kämpade.

Viktor Hovland , känd för sin singelstatus inom golfvärlden, har nu hittat kärleken i Tuva Dahl Jensen , 27. Nyheten om deras relation spred sig snabbt, inte minst under Masters -turneringen där Tuva syntes som Hovlands sällskap. Under den lättsamma par tre-tävlingen, som föregick den riktiga tävlingen, charmade Tuva publiken med sitt deltagande och fina utslag. Hovland själv, som tidigare varit känd som ”den eviga singelkillen”, berättar om kärlekslyckan och glädjen över att ha Tuva vid sin sida.

Han beskriver att de bara ville ha roligt och njuta av upplevelsen tillsammans. Denna förändring i Hovlands liv uppmärksammades stort av världens golfmedier, och det blev snabbt en snackis på nätet. Trots den positiva nyheten om Hovlands kärleksliv hade han en tuff förstadag på den riktiga tävlingen. Han gick tre över par och var inte helt nöjd med sitt spel. Han nämnde specifikt en fyrputt på hål tre som en avgörande faktor och att han inte fick i tillräckligt många puttar. De snabba greenerna och de små marginalerna på banan gjorde det extra utmanande. Alex Norén, en annan svensk i startfältet, hade också en svår dag och gick fem över par. Norén beskrev sin dag som extremt frustrerande, och framhöll tre treputtar som särskilt jobbiga. Både Hovland och Norén får nu lite vila innan de ger sig in i fredagens andra runda, där de går ut i sista boll. De laddar om för att förbättra sina prestationer och klättra i resultatlistan, med förhoppningar om att kunna göra fler birdies. Trots den tuffa starten ser båda fram emot att komma tillbaka starkare





