HR-leverantören Whippy väljer lokal datalagring för ökad effektivitet och säkerhet

En rad förändringar har skett gällande datalagringsområden, krav och regleringar. HR-leverantörer som tidigare byggt sina system på amerikansk molninfrastruktur eller omfattats av tredjelandslagstiftning ifrågasätts nu i upphandlingar, men Whippy har istället tagit den lokala vägen med en bredare tillväxtstrategi.

En kombination av ökande regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar har gett upphov till en förändrad verklighet gällande kontroll över data, vilket har lett till nya krav på HR-leverantörer.

För HR tech-leverantören Whippy blev utvecklingen ett strategiskt vägval, då bolaget redan år 2023 började använda svenska molntjänster. De har även digitaliserat onboarding och offboarding med strukturerade flöden, relevant innehåll och datadriven uppföljning – för ökad effekt, snabbare start och starkare engagemang





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hr-Leverantörer Data-Lagring Tredjelagens Myndigheter Kommuner Upphandlingar Svenska-Molntjänster Whippy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prime Video lanserar 90-tals-känsla, sci-fi-klassikern 'Matrix' i sitt utbudPrime Video har nyligen introducerat en 90-tals-känsla med 'Matrix', en sci-fi-klassiker som handlar om en hacker som upptäcker att världen han lever i är en dator-simulation. Filmen har en härlig översittare, en glad tant som kallas Orakel, och en Agent Smith som är en av karaktärerna.

Read more »

Partiledardebatt i Kulturhuset: integrationsdebatt, klimat- och energidebattI Kulturhusets debatt möts MP, KD, C och L. På integrationsområdet rök C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist ihop med Simona Mohamsson (L). Thand Ringqvist riktade in sig på det parti som kallar det för kompetensutvisningar, personer med jobb i Sverige som utvisas för att de inte når upp till de högre lönekraven. Mohamsson ifrågasatte C:s politik för integration och ifrågasatte om partiet hade något integrationspolitiskt förslag som faktiskt handlar om de 165 000 barn som lever i utanförskapsområden. Regeringen och SD kritiserades för sin bränslepolitik. Amanda Lind (MP) anklagade regeringen för raserat klimatpolitik och för att ha slagit sönder klimatomställningen. Peter Kullgren (KD) kritiserade rödgröna för sin bränslepolitik och hävdade att Sverige redan hade gjort allt som behövdes göras. Ulf Kristersson (M) såg fram emot att debattera med Magdalena Andersson (S). Simona Mohamsson (L) såg fram emot att debattera med Ulf Kristersson (M).

Read more »

Whippy satsar på svensk datalagring för att möta nya GDPR‑kravEfter att EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield har kraven på hur personuppgifter får överföras till USA ökat. HR‑tech‑företaget Whippy har därför bytt till svenska molntjänster och integrerat lokalt lagrad data med förbättrad loggning och säkerhetsbedömning. Lösningen ska säkerställa spårbarhet och snabb onboarding för offentliga och privata organisationer samtidigt som den uppfyller strikta regulatoriska krav.

Read more »

Skrattar till när han får höra orden i TV4Stefan Billborn, 53, har inte mått bra under våren. Det berättar Blåvitt-tränaren efter derbysegern mot Örgryte. – Man mår inte bra när man vinner heller, säger han. – Man känner att man lever, menar tränarkollegan Joachim Björklund, 55.

Read more »