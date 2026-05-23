HR tech-leverantören Whippy: gare opskipte väg til svensk lokal lagring

Blandingspointet til udviklingen er en kombination af øget regulatorisk kontrol og ændrede retlige rammer. Siden EU-domstolen erklærede Privacy Shield ugyldigt blev overførsel af personoplysninger til USA mere kompliceret, selv om nye retlige rammer er kommet. I sammenholdt med GDPR har det skabt en ny virkelighed, hvor kontrol over data ikke længere er en hygiejnsfaktor - men et forretningskrav. For mange HR-udbydere har det indledt en omstilling. System, der bygger på amerikansk molninfrastruktur eller er omfattet af tredjelandslovgivning, børnes nu i udbud, særligt indenfor den offentlige sektor og ved sikkerhedsklassede roller, men også presset fra dele af den private sektor øges. Samtidig har usikkerheden omkring tredjelandsoverførsler fået flere organisationer til at afvise den type løsninger.

Därefter tillsvidare med 30% rabatt, endast 419 kr/mån (ord.pris 599kr/mån) i 12 månader. Alla priser är inklusive moms. Erbjudandet gäller endast nya kunder. Bakgrunden är en kombination av ökade regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar.

Sedan EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield har överföring av personuppgifter till USA blivit mer komplext, även om nya rättsliga ramverk har tillkommit. Tillsammans med GDPR har det skapat en ny verklighet där kontroll över data inte längre är en hygienfaktor – utan ett affärskrav. För många HR-leverantörer har det inneburit en omställning.

System som bygger på amerikansk molninfrastruktur eller omfattas av tredjelandslagstiftning ifrågasätts nu i upphandlingar, särskilt inom offentlig sektor och vid säkerhetsklassade roller, men även trycket från delar av den privata sektorn ökar. Samtidigt har osäkerheten kring tredjelandsöverföringar gjort att fler organisationer väljer bort den typen av lösningar. För HR tech-leverantören Whippy blev utvecklingen ett strategiskt vägval. Redan år 2023 började bolaget använda svenska molntjänster.

– Då var det få myndigheter och kommuner som ställde krav på var data lagras. I dag är det en av de första frågorna vi får, säger Paulin Larsen Berglöf, vd och grundare av Whippy. Samtidigt som lokal datalagring gått från önskemål till krav är behovet av effektiva arbetsflöden fortsatt högt. Offentliga organisationer hanterar ofta stora personalvolymer, vilket ställer krav på både struktur och tempo i onboardingprocesserna.

Whippy digitaliserar onboarding och offboarding genom strukturerade flöden, relevant innehåll och datadriven uppföljning – för ökad effektivitet, snabbare start och starkare engagemang. Det effektiviserar arbetet, samtidigt som det ökar beroendet av att systemen är säkra, har spårbarhet och är tillgängliga. – Säkerhet och effektivitet går inte längre att separera. De måste byggas in i samma system från början, säger Paulin.

För att möta utvecklingen och kraven kombinerar bolaget lokal datalagring med utökad databasloggning, övervakning för ökad spårbarhet samt säkerhetsbedömning av underleverantörer





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HR-Løsninger Whippy Onslinne-Unjukkanning Offananjonering Ny Lokale Lagring GDPR CRS

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Space X, Honduras Attacks, US-Nato Tensions, Tech Giants' AI Investments, Walmart's Weak Q4 ReportSpace X, a leading space company, has postponed the launch of an upgraded version of its Starship rocket due to technical issues. At least 25 people have been killed in separate attacks in Honduras. The US-Nato tensions have escalated, with the US expressing disappointment in several NATO allies for not using their bases during the Iran crisis. The tech giants' massive investments in AI are driving growth, but critics call for stricter regulation to address concerns about privacy and cybersecurity. Walmart's fourth-quarter report was weaker than expected, leading to a significant stock decline.

Read more »

Svenska regeringen och USA skriver avtal om framtida tekniksamarbeteDet svenska regeringen har undertecknat ett samarbetsavtal med USA för ökat samarbete inom teknik som kan gynna konkurrenskraften och näringslivsinvestering som svensk innovation.

Read more »

Sveriges utanförskapsområden: historik, konsekvenser och satsningar mot framtidenEn djupdykning i svensk integrationspolitik, utanförskapets konsekvenser och bostadspolitiken i det aktuella samhället.

Read more »

Modern svensk våldskultur har byggt om svensk hiphopDen moderna svenska våldskulturen har byggt om svensk hiphop i grunden. Rappare som mördas, en efter en, har blivit en del av den nya gängkulturen. Våldet har blivit en naturlig del av musiken, och rappare som resignerat för våldet har blivit gängtoppar.

Read more »

HRtech logga in: Förändringar i lagstiftning, omställning till lokal dataHR tech-företaget Whippy har identifierat skillnaderna mellan frihet och kontroll som dominerar HR-näringen och uppstår på grund av omställning till lokal data

Read more »