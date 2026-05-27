HR-techbolag Whippy väljer lokal datalagring och ökad spårbarhet för ökad säkerhet och effektivitet

En kombination av ökade regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar har lett till en mer komplex överföring av personuppgifter till USA, även om nya rättsliga ramverk har tillkommit. GDPR har skapat en ny verklighet där kontroll över data inte längre är en hygienfaktor, utan ett affärskrav. För HR-leverantörer har detta inneburit en omställning, särskilt inom offentlig sektor och vid säkerhetsklassade roller. Samtidigt har osäkerheten kring tredjelandsöverföringar gjort att fler organisationer väljer bort den typen av lösningar. Whippy, ett svenskt HR-techbolag, har tagit steget att använda svenska molntjänster redan år 2023, då det var få myndigheter och kommuner som ställde krav på var data lagras. I dag är det en av de första frågorna Whippy får. För Whippy är lokal datalagring och utökad databasloggning, övervakning för ökad spårbarhet samt säkerhetsbedömning av underleverantörer centrala faktorer i upphandlingar. Säkerhet har blivit en central faktor i upphandlingar, och Whippy satsar på att stärka driftsäkerhet, spårbarhet och säkerhetsnivå i hela leveranskedjan för att kunna konkurrera med större aktörer och kvalificera sig i fler upphandlingar.

Whippy lanserar 30 % rabatt på onboarding‑tjänst och satsar på svensk molninfrastrukturWhippy presenterar ett tidsbegränsat erbjudande med 30 % rabatt, 419 kr per månad i tolv månader, för nya kunder. Samtidigt beskriver företaget hur ökade regulatoriska krav efter EU‑domstolens beslut om Privacy Shield och GDPR tvingar HR‑leverantörer att flytta till svensk molninfrastruktur. Den svenska datalagringen blir nu ett krav i offentliga upphandlingar, och Whippy digitaliserar onboarding och offboarding med strukturerade flöden och datadriven uppföljning för snabbare och mer engagerade anställningar.

