HR-techbolaget Whippy satsar på lokal datalagring för att möta skärpta säkerhetskrav

Efter EU-domstolens beslut om Privacy Shield har överföring av personuppgifter till USA blivit mer komplicerad. HR-techbolaget Whippy har anpassat sig genom att använda svenska molntjänster och stärka säkerheten i hela leveranskedjan. Bolaget ser detta som en del av en bredare tillväxtstrategi för att konkurrera med större aktörer.

Bakgrunden till den ökade efterfrågan på säkra HR-lösningar är en kombination av skärpta regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar. Sedan EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield har överföring av personuppgifter till USA blivit betydligt mer komplicerad, trots att nya rättsliga ramverk har införts.

Tillsammans med GDPR har detta skapat en ny verklighet där kontroll över data inte längre är enbart en hygienfaktor, utan ett avgörande affärskrav. För många HR-leverantörer har detta inneburit en omfattande omställning. System som bygger på amerikansk molninfrastruktur eller omfattas av tredjelandslagstiftning ifrågasätts nu i upphandlingar, särskilt inom offentlig sektor och vid säkerhetsklassade roller. Även trycket från delar av den privata sektorn ökar markant.

Samtidigt har osäkerheten kring tredjelandsöverföringar gjort att allt fler organisationer väljer bort den typen av lösningar. För HR tech-leverantören Whippy blev utvecklingen ett strategiskt vägval. Redan år 2023 började bolaget använda svenska molntjänster. Då var det få myndigheter och kommuner som ställde krav på var data lagras.

I dag är det en av de första frågorna vi får, säger Paulin Larsen Berglöf, vd och grundare av Whippy. Samtidigt som lokal datalagring gått från önskemål till krav är behovet av effektiva arbetsflöden fortsatt högt. Offentliga organisationer hanterar ofta stora personalvolymer, vilket ställer höga krav på både struktur och tempo i onboardingprocesserna. Whippy digitaliserar onboarding och offboarding genom strukturerade flöden, relevant innehåll och datadriven uppföljning – för ökad effekt, snabbare start och starkare engagemang.

Det effektiviserar arbetet, samtidigt som det ökar beroendet av att systemen är säkra, har spårbarhet och är tillgängliga. Säkerhet och effektivitet går inte längre att separera. De måste byggas in i samma system från början, säger Paulin. För att möta utvecklingen och kraven kombinerar bolaget lokal datalagring med utökad databasloggning, övervakning för ökad spårbarhet samt säkerhetsbedömning av underleverantörer.

Säkerhet har blivit en central faktor i upphandlingar. Förmågan att visa var data lagras och hur den skyddas väger allt tyngre. Det handlar inte bara om att uppfylla regelverk. Det handlar om att skapa förtroende i varje steg, menar Paulin.

För Whippy är satsningen en del av en bredare tillväxtstrategi. Genom att stärka driftsäkerhet, spårbarhet och säkerhetsnivå i hela leveranskedjan ökar möjligheten att konkurrera med större aktörer och kvalificera sig i fler upphandlingar. Whippy är ett svenskt HR-techbolag specialiserat på onboarding och offboarding. Bolaget designar skräddarsydda processer och innehåll, distribuerar dem via en nischad plattform och mäter effekten över tid.

Kunder finns inom både privat och offentlig sektor - från myndigheter och kommuner till tillväxtbolag och globala organisationer





