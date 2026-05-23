HRtech logga in: Förändringar i lagstiftning, omställning till lokal data

HR tech-företaget Whippy har identifierat skillnaderna mellan frihet och kontroll som dominerar HR-näringen och uppstår på grund av omställning till lokal data

Bakgrunden är en kombination av ökade regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar.

Sedan EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield har överföring av personuppgifter till USA blivit mer komplext, även om nya rättsliga ramverk har tillkommit. Tillsammans med GDPR har det skapat en ny verklighet där kontroll över data inte längre är en hygienfaktor – utan ett affärskrav. För många HR-leverantörer har det inneburit en omställning.

System som bygger på amerikansk molninfrastruktur eller omfattas av tredjelandslagstiftning ifrågasätts nu i upphandlingar, särskilt inom offentlig sektor och vid säkerhetsklassade roller, men även trycket från delar av den privata sektorn ökar. Samtidigt har osäkerheten kring tredjelandsöverföringar gjort att fler organisationer väljer bort den typen av lösningar. För HR tech-leverantören Whippy blev utvecklingen ett strategiskt vägval. Redan år 2023 började bolaget använda svenska molntjänster.

– Då var det få myndigheter och kommuner som ställde krav på var data lagras. I dag är det en av de första frågorna vi får, säger Paulin Larsen Berglöf, vd och grundare av Whippy. Samtidigt som lokal datalagring gått från önskemål till krav är behovet av effektiva arbetsflöden fortsatt högt. Offentliga organisationer hanterar ofta stora personalvolymer, vilket ställer krav på både struktur och tempo i onboardingprocesserna.

Whippy digitaliserar onboarding och offboarding genom strukturerade flöden, relevant innehåll och datadriven uppföljning – för ökad effektivitet, snabbare start och starkare engagemang. Det effektiviserar arbetet, samtidigt som det ökar beroendet av att systemen är säkra, har spårbarhet och är tillgängliga. – Säkerhet och effektivitet går inte längre att separera. De måste byggas in i samma system från början, säger Paulin.

För att möta utvecklingen och kraven kombinerar bolaget lokal datalagring med utökad databasloggning, övervakning för ökad spårbarhet samt säkerhetsbedömning av underleverantörer





