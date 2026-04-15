Hudcancer ökar kraftigt – ojämlikhet i cancervården kräver åtgärder

Hudcancer har ökat dramatiskt de senaste decennierna, särskilt bland män i välmående områden. Samtidigt visar ny data på en ojämlikhet i cancervården, med högre dödlighet i socioekonomiskt utsatta grupper. Socialstyrelsen lyfter fram behovet av riktade åtgärder och har tagit fram ett nytt analysverktyg för att följa utvecklingen.

Under de senaste 50 åren har hudcancer ökat med hela 600 procent. Denna dramatiska ökning är särskilt tydlig bland män i välmående områden, en grupp som ofta har ekonomiska möjligheter att resa på solsemestrar. Enligt ny data från Socialstyrelsen visar det sig att cancer drabbar olika samhällsgrupper på olika sätt, med en ökad risk att dö av sjukdomen i mer utsatta områden.

Mef Nilbert, cancerexpert på Socialstyrelsen och överläkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, betonar vikten av att åtgärda dessa ojämlikheter. Han förklarar att ojämlikheten i cancersjukdom är systematisk, utbredd och, enligt många vetenskapliga rapporter, till och med ökande. Det är absolut nödvändigt att göra allt som är möjligt för att göra cancervården mer jämlik. Den grupp som drabbas hårdast av hudcancer är män i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Troligtvis är förklaringen till detta solsemestrar och den ökade tiden i solen. Det kan också vara så att denna grupp är mer benägen att gå på regelbundna kontroller av hudförändringar och prickar. Men risken att dö av cancer är betydligt högre om man bor i ett område med socioekonomiska utmaningar. Detta är en oacceptabel situation som kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärder. Det är av yttersta vikt att ojämlikheten i cancervården prioriteras högre upp på den politiska agendan.

Socialstyrelsen har utvecklat ett nytt analysverktyg, kallat Cancer i Sverige, för att bättre kunna följa utvecklingen av cancersjukdomar. Verktyget bygger på flera nationella register, inklusive Cancerregistret och Dödsorsaksregistret. Genom att samla och analysera data från dessa register får Socialstyrelsen en djupare förståelse för hur cancer påverkar olika grupper i samhället och hur sjukdomen utvecklas över tid. Detta möjliggör identifiering av riskfaktorer, mönster och trender, vilket i sin tur kan leda till mer effektiva förebyggande åtgärder och förbättrad vård. Syftet är att skapa en mer rättvis och tillgänglig cancervård för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund. Användningen av Cancer i Sverige är ett viktigt steg mot att förstå och adressera de utmaningar som ojämlikhet inom cancervården utgör.

Denna utveckling understryker behovet av riktade insatser för att minska ojämlikheten i cancervården. Det kan handla om allt från att informera om solskydd och risker med solning till att förbättra tillgången till tidig diagnos och behandling i socioekonomiskt utsatta områden. Vidare är det viktigt att stärka forskningen kring de faktorer som bidrar till ojämlikhet och att utveckla skräddarsydda strategier för att möta behoven hos olika grupper. Ett helhetsperspektiv, som inkluderar både förebyggande åtgärder och förbättrad vård, är nödvändigt för att uppnå en mer jämlik cancervård. Socialstyrelsens nya analysverktyg är ett viktigt verktyg i detta arbete, men det krävs även politiska beslut och samarbete mellan olika aktörer för att säkerställa att alla får samma chans att överleva och leva ett gott liv, oavsett bakgrund.





