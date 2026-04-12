Hugo, 9, saknade killkompisar i stallet – nu har Facebookinlägget förändrat allt

Efter ett viralt Facebookinlägg har Hugo, 9, hittat andra killar som delar hans passion för hästar. Nu planeras en första träff. Mamman Emilie Färeborg ville skapa en gemenskap för pojkar i ridsporten.

Hugo har ridit sedan han var två år gammal, och har alltid älskat hästar. Men han har länge saknat jämnåriga killar i stallet. Ridvärlden har traditionellt sett dominerats av tjejer, och för Hugo har det ofta inneburit att han varit den enda killen bland många tjejer.

Hans mamma, Emilie Färeborg, märkte Hugos längtan efter kamratskap och bestämde sig för att göra något åt det. Med hjälp av ett viralt Facebookinlägg har nu flera grabbar hört av sig, och en första träff är planerad.<\/p>

Vårsolen strålar över Rådmansö när Hugo, nio år gammal, förbereder sin häst för dagens ridtur. Under mammaveckorna spenderar han fem till sex dagar i veckan i stallet, och han älskar varje stund. Hans passion för hästar är uppenbar. Han tar hand om Dibban med stor omsorg, ger henne klappar och pussar, och drömmer om att en dag tävla i Sweden International Horse Show. Ridning är inte bara en hobby för Hugo; det är en livsstil. Han uppskattar allt från att hoppa hinder till att känna farten när han rider. Hans mamma, Emilie, berättar om Hugos kärlek till hästar och hur viktigt det är för honom att dela sitt intresse med andra.<\/p>

Emilie Färeborgs initiativ, genom Facebookinlägget, har skapat stor uppmärksamhet. Hon ville skapa en plattform där pojkar som delar Hugos intresse kan hitta varandra och bilda ett community. Responsen på Facebookinlägget var överväldigande. Flera föräldrar hörde av sig och berättade om sina söner som också rider, men som ibland känner sig ensamma eller tvekar att prata om sitt intresse. En förälder berättade till och med att hennes son inte vågade berätta för sina klasskompisar, av rädsla för att bli retad. Emilie betonar vikten av att skapa en trygg miljö där pojkar kan utöva sin passion utan rädsla för fördomar. Hugo är lyckligt lottad som har ett positivt stöd från sina klasskompisar, men det är inte alltid fallet. Emilie hoppas att initiativet ska leda till att fler pojkar vågar prova på ridning och att ridning blir mer accepterat som ett intresse för alla, oavsett kön.<\/p>

P4 har uppmärksammat Hugos historia, och Svenska Ridsportsförbundet har delat intervjun. Emilie har även startat ett konto på sociala medier för att sammanföra pojkarna och öka synligheten för killar i ridsporten. Flera större ridsportsprofiler har börjat följa kontot, vilket ger hopp om att det kan bli något stort och positivt. Målet är att skapa en gemenskap och visa att ridning är för alla. Det är en fin gest från Emilie som verkligen bryr sig om sin son och andra pojkar som delar hans intresse.<\/p>

Hugo själv ser fram emot att träffa de andra killarna som har hört av sig. Han hoppas att de kan dela sina erfarenheter, lära av varandra och utveckla en stark vänskap. Han är övertygad om att ridning är en fantastisk sport som alla barn borde få chansen att prova på. Han ser fram emot att träffa dem för att kunna utbyta erfarenheter och dela glädjen i ridningen. Hans entusiasm är smittsam, och han hoppas att hans berättelse kan inspirera andra pojkar att följa sina drömmar.<\/p>

Emilie fortsätter att arbeta för att skapa en positiv och inkluderande miljö för alla unga ryttare. Initiativet har väckt en viktig diskussion om könsroller och fördomar inom ridsporten. Genom att lyfta fram Hugos historia och hans mammas engagemang visar de på vikten av att stödja och uppmuntra barn att följa sina intressen, oavsett vad samhället kanske förväntar sig. De önskar skapa en plattform för alla pojkar som rider, och lite större ridsportsprofiler har börjat följa kontot, så de hoppas att det här kan bli något bra. De vill skapa ett litet community för alla pojkar som rider<\/p>





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ridsport Pojkar Facebook Community Barn

United States Latest News, United States Headlines

