Hugo Baff säkrade historiskt brons i senior-EM

Efter att ha snubblat på mållinjen i flera ungdomsmästerskap tog 21-årige Hugo Baff karriärens hittills största seger genom att vinna brons vid senior-EM i grekisk-romersk brottning.

Den 21-årige brottartalangen Hugo Baff har under lång tid visat prov på en enorm potential genom att ständigt utmana den absoluta eliten i en rad olika ungdomsmästerskap på både Europa- och världsnivå. Trots de fina prestationerna har pallen dock förblivit utom räckhåll för honom. Hans tränare i Limhamn , Jörgen Olsson, framhåller den mentala styrka som krävs för att resa sig efter tidigare motgångar. Baff har tidigare förlorat tre raka bronsmatcher i ungdomssammanhang, en erfarenhet som ofta kan knäcka en ung idrottare, men han har istället valt att använda dessa erfarenheter som bränsle för sin fortsatta utveckling. Det är därför en prestation av absolut högsta klass när han nu väljer att kliva upp på pallen för första gången, och detta i ett seniormästerskap. Den mentala omställningen från att ständigt snudda vid medaljerna till att faktiskt säkra en vid ett senior-EM är ett kvitto på hans mognad som brottare.

Själva bronsmatchen i 77-kilosklassen i grekisk-romersk stil blev en gastkramande och taktiskt präglad uppgörelse mot den skicklige moldaviern Alexandrin Gutu. Matchen var länge händelsefattig och präglades av en defensiv försiktighet där marginalerna var extremt små. I den första perioden hamnade Baff i underläge med 0–1 efter att ha blivit neddömd i parterr, vilket satte honom under hård press. När motståndaren i den andra periodens inledning drabbades av samma öde och Baff fick chansen i överläge, utjämnades ställningen till 1–1. På grund av de nya regeländringarna som införts inom sporten innebar detta oavgjorda resultat initialt en fördel för motståndaren, vilket tvingade Baff att söka en avgörande poäng under matchens absolut sista skälvande sekunder. Med bara tolv sekunder kvar på klockan genomförde han en kraftfull attack som tvingade moldaviern till en otillåten mattflykt, vilket gav den poäng som krävdes för en historisk seger.

Framgången är inte bara en individuell milstolpe för Hugo Baff, utan innebär också ett betydande avbrott i den svenska medaljtorkan. Sverige har som nation varit utan medaljer på herrsidan vid senior-EM sedan 2020, och för Malmö som idrottsstad är det första gången sedan 2015, då Zacharias Tallroth tog ett brons för Sparta, som en brottare når en sådan framskjuten placering. Jörgen Olsson uttryckte efter matchen sin djupa rörelse över elevens prestation och betonade att han känt på sig hela veckan att Baff var redo att leverera. Denna medalj markerar början på en ny era för svensk brottning och bevisar att Baff har kapaciteten att etablera sig permanent i den absoluta världstoppen. För den unge brottaren från Bara innebär bronset en bekräftelse på att det hårda arbetet, de många timmarna i träningslokalen och förmågan att behålla lugnet när det verkligen gäller, slutligen har gett utdelning på den stora internationella scenen.





