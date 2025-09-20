Humanitär kris förvärras i Gaza: Brist på hjälp, flykt och osäkerhet för gisslan

Kriget i Gaza orsakar en allt djupare humanitär kris med brist på hjälp, omfattande flykt och osäkerhet för gisslan. FN kämpar för att leverera hjälpinsatser mitt i kaos, medan civila tvingas fly undan de intensiva attackerna.

Krig et i Gaza , som inleddes efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, fortsätter att orsaka omfattande humanitärt lidande och dödsoffer. FN:s livsmedelsprogram kämpar för att leverera hjälpinsatser i en kaotisk miljö där desperata civila försöker få tag i mat. Carl Skau, biträdande chef för FN:s livsmedelsprogram, betonar behovet av att återgå till ordnade former av matutdelning och öka volymerna av hjälpleveranser för att möta de akuta behoven.

Han påpekar bristen på politisk vilja från israeliska myndigheter att underlätta hjälpinsatserna, trots dagliga kontakter.\Läget för gisslan som hålls av Hamas är osäkert. USA:s president Donald Trump uppger att mellan 32 och 38 av de som hålls gisslan är döda, medan andra rapporter anger att ett mindre antal tros vara vid liv. Samtidigt tvingas stora delar av befolkningen i Gaza stad att fly på grund av de intensiva israeliska attackerna. Israels militär IDF uppskattar att omkring 480 000 personer har flytt sedan slutet av augusti, medan Hamasstyrda civilförsvaret uppskattar siffran till cirka 450 000. IDF fortsätter att utföra attacker med vad de beskriver som ”oöverträffad kraft” i Gaza stad. Flyktingarnas situation förvärras av höga priser för att lämna staden och brist på transportmöjligheter, vilket leder till att många flyr till fots eller bosätter sig i provisoriska läger på stranden. Dessutom har Israel stängt gränsövergången vid Allenbybron, vilket försvårar för palestinier på Västbanken att nå Jordanien och andra länder. Även andra gränsövergångar är stängda eller begränsade, och nödhjälp från Jordanien tas inte längre emot.\Den humanitära krisen förvärras ytterligare av stängda vägar och begränsad tillgång till skydd och mat. Tusentals människor försöker ta sig till flyktinglägret al-Mawasi, vilket resulterar i långa resor. Samtidigt har den israeliska militären stängt en alternativ väg ut ur staden. I Rafah dödades fyra israeliska soldater och tre skadades i en explosion. Hamas har meddelat att de inte kommer att frige fler gisslan, och de förbereder sig för strid, vilket ytterligare förvärrar situationen. Frankrikes president Emmanuel Macron föreslår att ett erkännande av en självständig palestinsk stat är det bästa sättet att isolera Hamas och skilja deras handlingar från det palestinska folkets legitima rättigheter och lidande. Frankrike och andra länder planerar att diskutera frågan om erkännande av en palestinsk stat vid FN:s generalförsamling i september





