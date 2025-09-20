Humanitär kris i Gaza: Svält, kaos och brist på hjälp

Läget i Gaza är katastrofalt med brist på mat, vatten och skydd. Hundratusentals människor är på flykt, tältlägren är överfulla och civila plundrar hjälpsändningar. FN varnar för svält och kaos och efterlyser ett eldupphör och ökad hjälpinsats.

Överfulla tältläger, tusentals föräldralösa barn och civila som plundrar hjälpsändningar i en desperat jakt på mat. Sopor och avföring flyter runt. Nu blir det dessutom kallt och mycket regn på vintern, säger FN-toppen Carl Skau. Läget är förfärligt – sopor och avföring flyter runt. Nu blir det dessutom kallt och mycket regn under vintern. Samtidigt håller det samhälleliga och sociala kittet på att bryta ihop. Det är anarki, kaos, tiotusentals unga män som driver runt planlöst.

Det är ett väldigt besvärligt läge på ett sätt som vi inte har sett nån annanstans, säger han i intervjun. Situationen i Gaza är kritisk, med en befolkning som lider av brist på mat, rent vatten och skydd. Konflikten har drivit hundratusentals människor på flykt, och många har tvingats fly flera gånger, vilket lett till att de förlorat allt de ägde. De lever nu i överfulla tältläger under omständigheter som snabbt försämras i takt med att vintern närmar sig. Bristen på mat har skapat en desperat situation där civila plundrar hjälpsändningar, vilket förvärrar kaoset och försvårar hjälparbetet. Denna situation har drivit många till desperation, och det finns en omfattande brist på grundläggande behov, vilket skapar en miljö av anarki och kaos som är svår att hantera. Enligt FN-tjänstemän står situationen på gränsen till kollaps, och den humanitära katastrofen är utbredd. \Den israeliska militären kontrollerar gränsövergångarna, vilket begränsar inflödet av nödhjälp. Lastbilar med nödhjälp står lastade och redo att rulla in i området, men hindras från att nå fram till de behövande. FN får i dagsläget in cirka 80 lastbilar, långt från de 600 som motsvarar det uppskattade behovet. Denna brist på nödhjälp har lett till svält, vilket har bekräftats av The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) som har fastslagit att det råder svält i norra Gaza sedan slutet av augusti. Israel har anklagats för att orsaka svälten genom att inte släppa in tillräckligt mycket nödhjälp, men Israels regering ifrågasätter IPC:s slutsats och menar att de gör vad de kan för att underlätta hjälpinsatser. Diskussioner pågår mellan FN och israeliska myndigheter, men det råder delade meningar om hur allvarlig situationen egentligen är. Bristen på mat har inte bara lett till svält, utan även till att hjälpsändningar plundras. Mellan 70 och 80 procent av matsändningarna plundras av desperata civila, vilket ytterligare försvårar situationen och förhindrar att hjälpen når de som behöver den. \FN-toppen Carl Skau framhäver att ett eldupphör är det enda som helt skulle kunna vända situationen. Men även utan ett eldupphör krävs omedelbara åtgärder för att lindra lidandet. Det är nödvändigt att öka volymen av nödhjälp markant. Att fortsätta att droppmata befolkningen skapar kaos och gör det omöjligt att hantera den humanitära katastrofen. De nuvarande hjälpinsatserna är otillräckliga, och det behövs en dramatisk ökning av mängden mat, medicin och andra förnödenheter som släpps in i Gaza. Skau understryker att en återgång till en mer ordnad form av matutdelning kommer att kräva tid och tålamod, och att man under en period kommer att behöva acceptera att en del av hjälpsändningarna plundras. Denna situation är inte hållbar på lång sikt och kräver en omedelbar och kraftfull respons från det internationella samfundet för att skydda civilbefolkningen och lindra lidandet. Det är uppenbart att en komplex och mångfacetterad kris pågår, och att en snabb och effektiv lösning är avgörande för att förhindra ytterligare mänskligt lidande och rädda liv. Situationen kräver en kombination av humanitära insatser, politiska lösningar och en gemensam ansträngning från det internationella samfundet. Det är brådskande att skapa de förutsättningar som krävs för att ge stöd till de mest utsatta och återställa ordningen





