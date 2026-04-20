Hundattack, naturkatastrof och ekonomiska förändringar präglar måndagen

En sammanfattning av dagens händelser: från den tragiska hundattacken i Sollentuna och tsunamivarningen i Japan till Ellevios ändrade elavgifter och polisens beredskapsövningar i Stockholm.

En tragisk händelse utspelade sig i Häggvik, Sollentuna , under måndagsmorgonen när en mindre hund av rasen Jack Russell miste livet efter en brutal attack. Hunden befann sig i sin ägares inhägnade trädgård när en hund av kamphundstyp, som slet sig från sin ägare, tog sig in på tomten och gick till angrepp. Den lilla hunden ådrog sig så svåra skador att den senare avled.

Händelsen har polisanmälts som ett brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter och ligger nu även hos länsstyrelsen för vidare utredning. Samtidigt skakas Stockholm av andra oroligheter då polisen larmats om två fall av sexuellt ofredande i kollektivtrafiken under morgonen, där en man misstänks ha blottat sig för resenärer på både pendeltåg och buss. Polisen arbetar intensivt med att identifiera gärningsmannen som tros vara samma person i båda fallen. Utöver de lokala händelserna i huvudstadsregionen har dramatiska rapporter inkommit från Jämtland där två personer gått genom isen på Ånnsjön. Räddningstjänsten ryckte ut vid 11.30-tiden och lyckades lokalisera de drabbade som befann sig cirka 500 meter från land. Trots en kylig upplevelse rapporteras de vara vid medvetande och talbara under räddningsinsatsen. På den ekonomiska fronten meddelar elnätsbolaget Ellevio att de från och med den 1 juni slopar sin omdiskuterade effektavgift. Beslutet grundar sig i en osäkerhet kring kommande nationella regleringar. Istället återgår bolaget till en traditionell prismodell. Samtidigt brottas räddningstjänsten i Eskilstuna med dubbla bränder samtidigt, en villabrand i Hällbybrunn och en sophögbrand i Vilsta industriområde, vilket tvingar dem att omfördela sina resurser strategiskt för att hantera situationen. Det internationella läget är under tiden spänt då Japan har utfärdat en tsunamivarning till följd av en kraftig jordbävning med magnituden 7,4 öster om ön Honshu. Invånare längs kusterna uppmanas att omedelbart söka sig till högre mark då vågor på upp till tre meter har observerats. I Mellanöstern meddelar Iran att inga planer föreligger för nya förhandlingar med USA, då de anser att tidigare diplomatiska försök varit fruktlösa. Avslutningsvis genomför polisen och Stockholms stad en omfattande beredskapsövning i Rålambshovsparken under tre dagar för att träna på insatser mot pågående dödligt våld, vilket kan innebära att allmänheten hör höga ljud i form av smällar. På de finansiella marknaderna ser vi en dämpad inledning på veckan då Stockholmsbörsen backar med över en procent under måndagens förmiddagshandel





