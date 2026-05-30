Hundsmugglingen i Sverige har i princip upphört, visar ny statistik

Tullverket och Svenska kennelklubben rapporterar om en kraftig minskning iantalet illegal införsel av hundar. En ny undersökning visar samtidigt att allt fler hundar i Sverige är inhemskfödda. Ny lagstiftning förväntas ytterligare förstärka djurskyddet.

När Håkan Hansson, enhetschef på Tullverket , pratar om hundsmugglingen så är det med en tydlig förändring i tonen. För några år sedan var det ett stort och akut problem, men nu säger han att smugglingen i princip har upphört.

Siffrorna bekräftar denna trend: 2020 stoppades 280 hundar, 2021 ökade antalet till 523, 2022 var det 552, och förra året sjönk det tillbaka till 280. Det är en betydande minskning. Hansson förklarar att tullen fortfarande stoppar hundar, men av andra skäl. De upptäcker ofta felaktiga handlingar, gatuhundar eller hundar som måste genomgå karantän eller anmälas.

Den rent kriminella smuglingen med förfalskade dokument och organiserade nätverk är dock nästan borta. Det är en utveckling som Hansson är mycket nöjd med. Samtidigt indikerar en ny undersökning från Svenska kennelklubben en annan, men ändå relaterad, positiv utveckling: allt fler hundar i Sverige föds här i landet. I dag är 91 procent av hundarna inhemskfödda, en ökning från 87 procent i undersökningen från 2024.

Trots en generell nedgång i den totala efterfrågan på hundar, ökar andelen svenskuppfödda. Janina Pfalzer, pressansvarig vid klubben, förklarar detta som en kombination av medvetna konsumentval och framgångsrikt informationsarbete. Klubben har varit aktiv i samarbete med myndigheter för att upplysa om farorna med illegal import. Pfalzer beskriver en lång frustrerande period där inget hände, vilket ledde till en strategisk förändring.

Istället för att bara informera började de kräva lagföring och straff för de som fortsatte att smuggla. Denna kraftfulla förändring i samhällsattityden har haft effekt. En ny utredning har föreslagit att personal inom djursjukvården ska bli skyldiga att anmäla misstänkt illegal införsel. Dessutom kommer ny EU-lagstiftning att underlätta spårning av hundarnas ursprung.

Pfalzer uttrycker stor tillfredsställelse med dessa förslag, eftersom det skyddar både djuren och de anställda från att utsättas för sjukdomar som rabies. Trots den positiva utvecklingen finns det fortfarande tragedier. Året innan avlivades tre av de hundar som tullen stoppade. Både 2020 och 2021 fick 86 hundar avlivas.

Den mest oroande uppgiften är från 2022, då 552 hundar stoppades. Av dessa kom 114 med människor som flydde från Ukraina. 61 av dessa hundar fick avlivas. Hansson, som själv är djurvän, beskriver detta som fruktansvärt. Många köpte hundar som var sjuka och fulla av parasiter, lurade av griskunniga smugglare.

Det var en mycket eländig situation när den var som värst. Kombinationen av effektiv tullen, ändrad strategi från kennelklubben, nya lagförslag och ett medvetnare konsumentbeteende har lett till att den brutala smugglingen nu nästan finns borta. Det är en framgångssaga för djurskyddet, men med en underström av sorgliga enskilda öden som påminner om att många djur fortfarande utsätts för lidande





