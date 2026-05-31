Hundvalpkostnaden kan kosta mer än 100 000 kronor

En ny uträkning visar att en hundvalp kan kosta mer än 100 000 kronor i löpande utgifter under första året. Många som planerar att välkomna en fyrfota familjemedlem glömmer det som kommer sedan. "Ibland ser man kommentarer om att hundar är så dyra i inköp. De personerna har nog inte förstått att de kostnader som kommer efter köpet kommer att vara avsevärt större", skriver Janina Pfalzer, pressansvarig på Svenska Kennelklubben, i ett mejl.

"Ibland ser man kommentarer om att hundar är så dyra i inköp. De personerna har nog inte förstått att de kostnader som kommer efter köpet kommer att vara avsevärt större", skriver Janina Pfalzer, pressansvarig på Svenska Kennelklubben, i ett mejl. Hunden behöver allt från en matskål till foder, bajspåsar och kanske en bur till bilen. En sammanställning som Icabanken gjort visar att en hund kan kosta mellan cirka 62 000 och 110 000 kronor under det första året.

Hunddagis är en punkt som snabbt blir väldigt dyrt – och kan man klara sig utan det, till exempel genom att jobba hemifrån, går det att spara många tusenlappar. Det innebär dock inte att man ska skippa försäkringen helt – veterinärkostnaderna kan snabbt dra i väg. Både Magnus Hjelmér och Janina Pfalzer tipsar dessutom om att lära sig att klippa klorna och trimma pälsen på sin hund hemma. Genom att slippa lämna in hunden hos en hundfrisör sparar man rejält.

"Borstar man tänderna på hunden förebyggs förhoppningsvis behov av tandsaneringar som är dyra, ofta måste göras ganska regelbundet och inte går på försäkringen", skriver Janina Pfalzer. Många av engångsinköpen, som hundbur eller hundbädd, går att hitta begagnade till betydligt bättre priser. Däremot ska man inte spara in på bra mat till hunden och vård vid behov, tycker Pfalzer.

"Men även här ska man vara smart och om det inte är livshotande kan man ringa till en digital veterinär först för rådgivning", skriver hon. Viktigast av allt är kanske att förbereda sig redan innan man förälskar sig i en gullig valp, enligt Magnus Hjelmér. Han tipsar om att se över sin ekonomi och räkna så att vardagen faktiskt går ihop även med en ny familjemedlem.

– Många har en buffert för om kylskåpet eller bilen går sönder, men inte för eventuella veterinärbesök. Och hunden blir ju faktiskt inte bara en vän utan en potentiell oförutsedd kostnad också, säger han. Trimma pälsen hos hundfrisör (fem gånger per år): 8 000 kr/år





