Hur politisk retorik påverkar risken för våld – en forskares varning

Forskaren James Piazza analyserar hur splittrande språk och minskad tillit till demokratiska institutioner bidrar till ökad acceptans för politiskt våld i USA. Han menar att politiker måste ta ansvar för sin retorik för att minska risken för ytterligare våldsamma händelser.

Språket har en enorm psykologisk inverkan på hur människor uppfattar om det är acceptabelt att skada andra. Detta framhåller forskaren James Piazza , professor i statsvetenskap vid Pennsylvania State University.

Piazza, som specialiserar sig på terrorism, politiskt våld och våldsam extremism, menar att den splittrande retoriken från båda sidor av det politiska spektrumet har bidragit till en miljö där politiskt våld har blivit mer accepterat. Han påpekar att när politiker använder avhumaniserande och demoniserande språk, minskar motståndet mot våld. Dessutom kan sådan retorik vara fördelaktig för politiker, eftersom den engagerar väljare, ökar donationer och stärker kopplingen till det politiska partiet.

Piazza kritiserar de tillfälliga uppmaningarna att tona ned retoriken efter våldsamma händelser, då dessa sällan har en varaktig effekt. Han menar att det istället krävs ett tydligt avståndstagande från det hårda språket. Förutom retoriken identifierar Piazza andra faktorer som bidrar till det politiska våldet, såsom det minskade förtroendet för demokratiska institutioner och spridningen av desinformation i sociala medier. När människor förlorar förtroende för demokratiska institutioner kan det leda till ökad acceptans för politiskt våld.

Piazza refererar till flera historiska exempel på attentat mot amerikanska presidenter, från Abraham Lincolns död 1865 till Ronald Reagans skottskador 1981. Han menar att dessa händelser visar på en långvarig trend av politiskt våld i USA, vilket förvärras av den polariserade retoriken och det minskade förtroendet för demokratiska institutioner. Piazza betonar att det är viktigt att politiker och inflytelserika personer tar sitt ansvar och undviker språk som kan uppmuntra till våld.

Han menar att en förändring i retoriken kan bidra till att minska risken för ytterligare våldsamma händelser och stärka det demokratiska förtroendet. Piazza hoppas att det politiska samhället kan arbeta tillsammans för att skapa en mer konstruktiv och respektfull dialog, vilket är avgörande för att bevara demokratin och förebygga framtida våld





