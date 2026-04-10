Husdröm blev mardröm: Familj lurad på miljoner i husaffär

En familj i Finland köpte ett hus i bra skick, men upptäckte efter inflyttning omfattande fukt- och mögelskador. Säljarna dömdes för bedrägeri, men mäklaren friades. Fallet belyser vikten av noggranna besiktningar och konsekvenserna av dolda fel.

Allt började med en idyllisk semester i Lappland, men väl hemma igen väntade en mardröm för en familj i finska Jyväskylä. Efter att ha köpt ett hus i till synes utmärkt skick för cirka två miljoner kronor, möttes de av en lukt som avslöjade en dold verklighet. Huset, som säljarna själva köpt några år tidigare för 890 000 kronor, visade sig vara drabbat av omfattande fukt- och mögel skador, dolda bakom nya ytskikt.

Denna upptäckt ledde till en lång och komplicerad rättsprocess som involverade både säljare och mäklare. Familjen hade blivit lovad ett hus renoverat av ”byggproffs” med ”skicklighet och omsorg”, men sanningen var betydligt mörkare.\Undersökningar visade att huset var i ett sådant skick att det ansågs farligt för hälsan och obeboeligt. En omfattande byggnadsteknisk utredning bekräftade omfattande skador som skulle kosta över två miljoner kronor att åtgärda. Den ursprungliga besiktningen hade missat de dolda problemen, och familjen fick kämpa för att få rättvisa. Rättsförfarandet kulminerade i att köpet ogiltigförklarades. Säljarna åtalades och dömdes för grovt bedrägeri. De fick ett villkorligt fängelsestraff, vilket innebar att de slapp avtjäna straffet om de inte begick nya brott under prövotiden. Utöver detta dömdes de att återbetala köpesumman, ersätta skador på familjens egendom (kläder, möbler och heminredning) samt betala 1,8 miljoner kronor i skadestånd. Mäklaren, som hävdade att han litat på besiktningsprotokollet, åtalades också, men friades senare av Vasa hovrätt. Hovrätten fann att han agerat vårdslöst, men inte brottsligt. Denna bedömning underströk de komplexa juridiska frågorna som uppstod i samband med försäljningen.\Trots domen och rättsliga beslut slutade historien inte lyckligt för alla inblandade. Säljarna saknade ekonomiska medel för att betala skadeståndet, vilket ledde till att huset slutligen såldes på auktion. Familjen lämnades därmed med omfattande förluster och en långvarig kamp för att återställa sina liv. Mäklarens frikännande skapade ytterligare debatt om ansvarsfördelningen i fastighetsaffärer och mäklarnas skyldighet att kontrollera information. Fallet belyser vikten av noggranna besiktningar, transparens i försäljningsprocesser och de allvarliga konsekvenserna av dolda fel i fastigheter. Värmekameraundersökningar visade köldbryggor i husets hörn, vilket avslöjade ytterligare detaljer om skadornas omfattning. Rättegången fungerade som en stark påminnelse om vikten av att vara vaksam i husaffärer och att söka professionell rådgivning





Husaffär Bedrägeri Mögel Fukt Fastighetsrätt

