Huspriser i Riala stiger

Kamila Anna och Patrik Skjelfoss har köpt en fastighet på Norrsjövägen 10 i Sättra, Riala. Köpet blev klart i juni 2026 och kostade 2 950 000 kronor. Detta är ett av många hus som har sålts i området de senaste månaderna.

Kamila Anna och Patrik Skjelfoss har köpt en fastighet på Norrsjövägen 10 i Sättra , Riala . Köpet blev klart i juni 2026 och kostade 2 950 000 kronor.

Detta är ett av många hus som har sålts i området de senaste månaderna. För sju månader sedan såldes ett hus på Åkermarksvägen 1, ett 80 kvadratmeter stort hus som såldes för 2 495 000 kronor. Det är bara ett exempel på hur priserna har stigit i området. Under de senaste tolv månaderna har det sålts 13 hus inom en kilometer från den här fastigheten, varav det dyraste var Nyodlingsvägen 12 som såldes för 3 000 000 kronor.

Det är en ökning av 2,1 procent jämfört med samma period förra året. I Norrtälje kommun har priserna sjunkit med 1,3 procent under samma period, medan länet som helhet har sett en ökning med 2 procent. Det är intressant att notera att priset per kvadratmeter varierar mellan olika områden. I Norrtälje kommun ligger priset på 38 083 kronor per kvadratmeter, medan det i länet som helhet är 56 132 kronor per kvadratmeter.

Detta visar att priserna kan variera beroende på var i området man köper huset. Det är viktigt att överväga dessa faktorer när man ska köpa ett hus





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Huspriser Riala Sättra Norrtälje Kommun Länet

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